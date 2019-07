Das Gemeinsame darf es nicht nur bei Feiern geben

Am Schwörmontag feiern Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen zusammen. Doch nur feiern reicht nicht. Das ist vielen bewusst, nicht nur in Ulm.

Natürlich feiern die Ulmer mit, schließlich gibt es so einen Anlass nicht jedes Jahr. Neu-Ulm wird 150 Jahre alt und eins der besonderen Ulmer Geschenke war eine Aufführung des Bindertanzes auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz. Als der Bindertanz am Schwörmontag auf dem Ulmer Weinhof aufgeführt wurde, waren die Neu-Ulmer genauso selbstverständlich dabei. Der Schwörmontag ist ein Fest für Bürger beider Städte. Und nicht nur das. Auch aus dem Umland kommen Besucher zum Feiern. Jung und alt, dick und dünn, schwarz und weiß und so weiter. Wer am Schwörmontag durch die Straßen Ulms geht, sieht Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen. An diesem Tag feien sie zusammen. Und sonst?

In seiner Schwörrede hat Oberbürgermeister Gunter Czisch betont, wie wichtig die Erklärung ist, die der alte Gemeinderat in seiner letzten Sitzung verabschiedet hat: Ulm will mehr Flüchtlinge aufnehmen als die Stadt es wegen bundesrechtlicher Pflichten müsste. Czisch erkennt Spaltungstendenzen in der Gesellschaft. Die Erklärung des Gemeinderats soll ein Signal dagegen sein. Ein Signal, für welche Werte die Stadt stehen will. Und der Rathauschef betont: Niemand in Ulm habe weniger Leistungen bekommen, weil Flüchtlinge in die Stadt gekommen seien.

Schwörmontag: Ulm feiert seinen Stadtfeiertag

Zusammenhaltgehörigkeit, sagt Czisch in seiner Rede, entstehe dann, wenn man das Gefühl habe, einer Gemeinschaft anzugehören. Ein Gefühl, dass es nicht nur bei Feiern geben kann. Das gilt für Ulm genauso wie für Neu-Ulm und jeden anderen Ort. Und es geht nicht nur darum, dazugehören zu wollen, sondern auch darum, andere dazugehören zu lassen.

Video von der Schwörrede 2019 von Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Die Bedeutung der Gemeinschaft ist vielen klar, das zeigt auch die Schwörrede. Den meisten Applaus bekommen nicht Appelle, Forderungen, Lob oder Kritik. Den meisten Applaus gibt es für den Dank an die, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Auch das gilt für Ulm wie für jeden anderen Ort.

