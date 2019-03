vor 18 Min.

Das Gewerbegebiet wächst – der Bebauungsplan steht

Die Erschließung der Flächen im Westen von Holzheim kostet mehr als geplant. Ein Grüngürtel wird nun doch gerodet.

Von Willi Baur

Die Gemeinde Holzheim muss für die Erschließung des Gewerbegebiets West mehr Geld ausgeben: Der Gemeinderat hat am Montag die Arbeiten zum Angebotspreis von rund 210000 Euro an ein Langenauer Bauunternehmen vergeben. Demgegenüber war das Planungsbüro SAG in seiner Kostenberechnung von 163000 Euro ausgegangen. „Angesichts dieser Mehrkosten könnten wir die Ausschreibung aufheben“, sagte Bauamtsleiter Alexander Gehr. Dazu raten mochte er aber nicht, auch mit Blick auf die gerade mal zwei vorliegenden Angebote. Dabei waren 18 Firmen an der Ausschreibung beteiligt worden.

Weiter berichtete Gehr: „Die Preise haben in den vergangenen Jahren enorm angezogen.“ Mithin sei fraglich, ob ein zweiter Anlauf zu reduzierten Kosten führen würde. „Die Situation ist eben so“, pflichtete Bürgermeisterin Ursula Brauchle bei und räumte ein: „Eigentlich müssen wir froh darüber sein, dass wenigstens zwei Firmen interessiert sind.“ Eine neuerliche Ausschreibung würde nicht nur die Erschließung weiter verzögern, sondern womöglich auch zu „noch schlechteren Ergebnissen“ führen, ergänzte Brauchle. Einstimmig und ohne Diskussion folgte das Gremium dem Vorschlag. Gehr zufolge sollen die Arbeiten bis zum Sommer abgeschlossen sein.

Grüngürtel am Westrand soll gerodet werden

Weniger Kopfzerbrechen bereitete die Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Dazu ist nach der aktuellen Planung lediglich ein zusätzlicher Stahlmast erforderlich, das Kabel kann demnach in ein vorhandenes Leerrohr eingezogen werden. Mit der Ausführung sind die Lech-Elektrizitätswerke (LEW) zum Angebotspreis von ungefähr 4100 Euro beauftragt worden.

Zuvor hatte der Gemeinderat ebenfalls einstimmig den Bebauungsplan für den Bereich samt der damit einhergehenden Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Planer Erwin Zint zufolge waren bei der Öffentlichkeitsbeteiligung Ende 2018 keine Stellungnahmen von Bürgern vorgebracht worden. Von den gleichzeitig beteiligten 22 Trägern öffentlicher Belange hatten sich nach seinen Angaben nur neun geäußert.

„Einige Stellungnahmen waren harmlos“, befand Zint, bei den verbleibenden seien Differenzen weitgehend ausgeräumt worden. Mit der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt etwa. Demnach soll der Grüngürtel am Westrand des alten Gewerbegebietes nun doch gerodet werden. „Ein Erhalt ergibt keinen Sinn“, sagte der Planer.

Weniger Ausgleichsflächen als ursprünglich gefordert

Vielmehr soll nun als Ersatz eine Grünfläche an der Nordwest-Ecke des künftigen Gewerbeareals erweitert werden, allerdings nicht wie vom Landratsamt zunächst gefordert als öffentlicher Bereich: „Die Pflege soll der Betrieb übernehmen.“ Lärmschutzprobleme für die östliche Nachbarschaft des geplanten Autohauses erwartet Zint nicht: „Das ist ein klassisches Gewerbegebiet. Hier müssen Lärmeinwirkungen akzeptiert werden.“

Auch bezogen auf die vom Naturschutz geforderten Ausgleichsflächen sei mit dem Amt Einigkeit erzielt worden. Sie werden von ursprünglich rund 3000 Quadratmetern auf 2600 reduziert. Diese sollen dem Planer zufolge westlich des Tännelesackerweges ausgewiesen werden. Unter anderem ist dort die Pflanzung von Feldhecken vorgesehen. Nachdrücklich empfahl Zint der Gemeinde sich um eine Versetzung der Ortstafel vor die sogenannte Friedhofskreuzung zu bemühen. „Tempo 100 ist in diesem Bereich nicht vertretbar“, sagte der Planer. Abgesehen davon könnte die Zufahrt zum Autohaus aus Richtung Westen mit einer kurzen Linksabbiegespur ermöglicht werden. „Dann könnte die vorhandene Querungshilfe bleiben.“

Lesen Sie auch: Gemeinde macht den nächster Schritt zum neuen Gewerbegebiet

Themen Folgen