vor 24 Min.

Das Holzheimer Fernwärmenetz wächst

Die Nachfrage nimmt zu, auch ein Anschluss Neuhausens ist denkbar. So geht es weiter

Von Willi Baur

Dieser Tage gab es für Ulrike Glogger schon mal Blumen und ein Präsent, im Herbst wollen die Renergiewerke Holzheim dann mit der zuverlässigen Lieferung von Fernwärme nachlegen. Glogger hatte den 101. Anschlussvertrag im Ort unterschrieben. Das Unternehmen liegt damit schon jetzt deutlich über dem zunächst als Basis für eine wirtschaftliche Realisierung ausgegebenen Soll.

Mehr noch: „Das Interesse potenzieller Kunden wächst weiterhin“, freut sich Projektleiter Benedikt Sinner, verantwortlich auch für den Technikbereich bei der GP Joule GmbH im schwäbischen Buttenwiesen, die als Muttergesellschaft der örtlichen Renergiewerke fungiert. Vertriebsbeauftragter Eduard Freiheit kennt die Gründe für die steigende Nachfrage: „Die ab 2021 geplante CO2-Abgabe bei der Nutzung fossiler Brennstoffe war sicher hilfreich. Gleiches gilt für durchaus interessante Fördermittel bei der Umstellung auf klimafreundliche Heizungen.“

Auch durch den mit relativ hohem Aufwand gefeierten „ersten Spatenstich“ seien spürbare Impulse ausgelöst worden, meint Freiheit. Vor allem aber mit dem Fortschritt bei den Bauarbeiten ist offenbar die anfängliche Zurückhaltung gewichen. In der Tat geht Sinner zufolge das Verlegen des Rohrnetzes planmäßig voran. Demnach sind die beiden ersten Bauabschnitte fertiggestellt, für die Leitungen zwischen der Biogasanlage am nördlichen Ortsrand bis zum Südende des Dorfplatzes steht demnächst die Abnahme an. In etwa zwei Wochen, so Freiheit weiter, sollen die Arbeiten Richtung Schulstraße weitergehen, parallel dazu auch die Planungen zur Versorgung zusätzlicher Bereiche im Osten und Süden des Ortes. Dabei haben die Verantwortlichen, wie Benedikt Sinner erläuterte, zwischenzeitlich umdisponiert.

Anstelle eines zweiten Nord-Süd-Stranges in der Steinheimer respektive Hirbishofer Straße sind nun Quertrassen über die Bauerngasse und voraussichtlich die Raiffeisenstraße vorgesehen. Zugleich soll die Hauptleitung in der Schulstraße mit einer höheren Kapazität versehen werden, zumal die Renergiewerke mit einer starken Nachfrage aus dem geplanten Wohngebiet an der Leibi rechnen.

Selbst eine Versorgung des Ortsteils Neuhausen mit Fernwärme will Sinner nicht mehr ausschließen. „Hier gibt es schon jetzt großes Interesse an Anschlüssen“, berichtet Eduard Freiheit. Der geplante Neubau eines Autohauses im westlichen Gewerbegebiet jedenfalls soll nach seiner Aussage ebenfalls mit Fernwärme versorgt werden.

Womöglich wird bei einer weiteren Expansion die Biogasanlage als Energiequelle nicht mehr reichen. „Auch dazu werden wir uns frühzeitig Gedanken machen“, sagt Sinner. Schließlich sei dies mit längeren Planungsprozessen und auch Genehmigungsverfahren verbunden. „Eine denkbare Idee“ bei der Ergänzung der Wärmeproduktion sei eine Hackschnitzelanlage. „Grundsätzlich aber haben wir hier auch bei regenerativen Energiequellen viele Möglichkeiten.“

Unabhängig vom weiteren Ausbau des Netzes soll Sinner zufolge der Teilabschnitt bis zur Schulsporthalle schon bald mit Fernwärme versorgt werden: „Wir rechnen damit sicher bis zum Beginn der Heizperiode.“ Der Ausbau des Rohrnetzes in die südöstlichen Wohngebiete dürfte über die Wintermonate erfolgen, in den östlichen Bereichen dann im Frühjahr und Sommer 2021. Sinner: „Natürlich auch abhängig von der Witterung.“

Themen folgen