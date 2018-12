12:00 Uhr

Das Jesulein, kunstvoll in Szene gesetzt

Statt der Krippenausstellung zeigt das Klostermuseum 2019 historische Darstellungen des jungen Christus. Dieser wurde in Schwaben besonders verehrt.

Von Angela Häusler

Historischen Darstellungen des Jesuskinds widmet sich zum Jahresbeginn eine Sonderausstellung im Klostermuseum Roggenburg: Sie stehen im Mittelpunkt der mit „Klosterkrippe und Jesulein“ betitelten Schau, die der Landkreis Neu-Ulm und das Bildungszentrum Roggenburg gemeinsam ausrichten. Sie öffnet an Neujahr.

Es sind insgesamt 19 Jesulein, die in die Räume des Klostermuseums, direkt neben der Kirche gelegen, Einzug gehalten haben. Darunter sind so genannte „Fatschenkinder“, liegende, in Stoff eingewickelte Kinderfiguren, auch als „Wickelkindle“ bekannt. Mit ihrer festen Körperumhüllung veranschaulichen sie einen bis ins 19. Jahrhundert üblichen Brauch: Kleinkinder nachts einzuwickeln sollte ihr gesundes Wachstum unterstützen. Die Tradition spiegelte sich auch in der Jesulein-Verehrung wider, die sich vom Jahr 1700 an von Italien aus im deutschsprachigen Raum einbürgerte: Es entstanden Puppen mit Gesichtern aus Wachs, gehüllt in kunstvolle Handarbeiten, Rüschen und Spitzen, oft reich verziert mit Perlen, Goldblech und filigranen Blumen. Solche, häufig von Klosterfrauen hergestellten Arbeiten, sind in unterschiedlichen Ausführungen in der Schau zu sehen, die übrigens in die Dauerausstellung des Museums integriert ist.

Die Organisatoren haben aus der Not eine Tugend gemacht

Dass es im Kloster selbst heuer keine große Krippenausstellung gibt, erklärt Bildungszentrums-Leiter Pater Roman Löschinger so: „Wir haben diesmal keinen Krippenverein gefunden, der die Ausstellung bestückte. Doch jetzt nutzen wir die Chance, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis eine weitere Facette des Weihnachtsfests zu zeigen, haben also aus der Not eine Tugend gemacht.“ Die Exponate zeigten anschaulich die große Bandbreite, die die Jesuskind-Verehrung gerade in Schwaben angenommen habe, sagt auch Walter Wörtz, Leiter des Klostermuseums und Kreisheimatpfleger, „Schwaben ist ja schon Weihnachtsland.“

Das wird auch beim „Prager Jesulein“ deutlich, geformt nach dem Vorbild eines Gnadenbilds, das Theresa von Avila einst verschenkt haben soll. Diese Figur fand ihren Weg nach Prag und wurde später als wundertätig verehrt und zudem vielfach kopiert. Zu den Charakteristika dieser Figuren gehören Krone, Herrschaftszeichen und königliche Gewänder. Noch reicher ausgestattet sind die „Jesulein im Paradiesgarten“, die das Knäblein in einer Art Schrein, bestückt mit filigranen Klosterarbeiten, Pflanzen und Tierfiguren, zeigen.

Fehlen darf bei dieser weihnachtlichen Thematik aber auch nicht der Ordensgründer der Prämonstratenser, Norbert von Xanten. Schließlich legten er und seine Gefährten am Weihnachtstag 1121 ihr Ordensgelübde ab. Aus diesem Grund zeigte etwa der Weißenhorner Maler Franz Martin Kuen in seinem Thesenbild für Roggenburg die Ordensgründer vor einer Darstellung der Weihnachtskrippe.

Ein Exponat in Roggenburg stellt den Bezug zu den Sternsingern her

Die Ausstellung setzt aber auch die heutige Klosterkrippe in Szene. Die Krippe, berichtet Pater Roman Löschinger, sei die Schenkung eines Roggenburger Ehepaares, das über viele Jahre hinweg geschnitzte Krippenfiguren aus Tirol mitbrachte. Als die meterlange Szenerie zu groß fürs Wohnzimmer wurde, übergab die Familie die Krippe dem Kloster. Insgesamt zählt die hölzerne Gesellschaft nicht weniger als 180 Figuren. Zu sehen sind unterschiedliche Stationen der Weihnachtsgeschichte von der Verkündigung über die Geburt Christi und den Besuch der Heiligen Drei Könige bis zu einer dörflichen Umgebung.

Ein Exponat wiederum stellt den Bezug zu den Spendenaktionen der Sternsinger her, die sich ebenfalls aus der Jesuskind-Verehrung entwickelt hat: Ein alter Automat, der gegen Münzeinwurf das segnende Jesuskind aus einem hölzernen Kirchlein fahren lässt. Das eingeworfene Geld geht an die Sternsinger. Doch auch die Gestaltung der Klosterkirche enthält weihnachtliche Motive: Auf sie weisen noch bis Anfang Februar besondere Fähnchen hin.

Gezeigt wird die Sonderausstellung „Klosterkrippe und Jesulein“ vom morgigen Dienstag, 1. Januar, bis Sonntag, 3. Februar. Geöffnet ist sie donnerstags bis sonntags sowie an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Führungen sind möglich, Anfragen dafür nimmt das Landratsamt entgegen. Museumsleiter Walter Wörtz hat die Rufnummer 0731/7040-1018.

Im Roggenburger Ortsteil Ingstetten ist derzeit eine private Krippenausstellung zu sehen: Ein Krippen-Fan zeigt seine Schätze in Ingstetten. Einen Artikel über die Schätze im Depot des Heimatmuseums Weißenhorn lesen Sie hier: Was hier liegt, ist ein Geschenk für die Nachwelt



Themen Folgen