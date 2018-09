13:54 Uhr

Das Korn steht im Mittelpunkt des Heimatmuseums

Im Pfuhler Heimatmuseum ist am Sonntag eine Ausstellung über Getreide zu sehen

Von Inge Pflüger

Im Herbst werden die letzten Feldfrüchte eingeholt, das Jahr neigt sich langsam zu Ende. Nach getaner Feldarbeit wird dann auch in den geschmückten Gotteshäusern gedankt – und meist bei weltlichen Festen gefeiert. Auch das ländliche Heimatmuseum Pfuhl hat sich mit der Ernte, speziell mit den Getreidesorten, in einer kleinen Ausstellung befasst.

Eigentlich gibt es bundesweit keinen festen Termin für Erntedank. In diesem Jahr wird rechts und links der Donau aber an zwei Sonntagen gefeiert – bei den evangelischen Ulmern und im Alb-Donau-Kreis bereits nach dem Lostag Michaelis, 29. September, an diesem Sonntag, 30. September. In der Region Neu-Ulm feiern indes die evangelischen und die katholischen Christen erst am 7. Oktober das Traditionsfest.

Heimische Getreidesorten sind im "Frank-Zimmer" zu sehen

Schon an diesem Sonntag, 30. September, können sich die Besucher des Pfuhler Museums in der Hauptstraße 73 über vielfältige Getreidearten informieren: Im Obergeschoss des Museums, im sogenannten ländlichen „Frank-Zimmer“, werden überwiegend heimische Getreidesorten präsentiert. Ideengeberin war Hilde Heimann von den Museumsfreunden, die die Körner-Präsentation zusammen mit Erika Schauber, Uschi Denzel, Irmi und Siegfried Miller aufbaute. „Wir wollen speziell den Kindern zeigen, welche Getreidearten auf den Feldern und nicht auf den Bäumen wachsen und dass es ohne Getreide beispielsweise kein Brot geben würde“, informiert Heimann.

Zu erfahren ist zum Beispiel, dass neben Weizen, auch Roggen, Hafer und Gerste zu den bekanntesten Getreidearten im Lande zählen und zur Familie der Süßgräser gehören. Mehrere Sorten aus der Gattung Weizen, etwa den neu entdeckten Emmer, sind zu sehen. Er zählt zusammen mit dem Einkorn zu den ältesten kultivierten Getreidearten, sie gehören ebenso wie der Dinkel zum Spelzgetreide. Übrigens: Das Urkorn Emmer hat ebenso wie das Einkorn sehr lange Halme, demzufolge ist ihre Standfestigkeit geringer als etwa beim Weizen.

In Vergessenheit geratene Sorte

Zur Ansicht stehen zudem der hierzulande wohl noch nicht angebaute Rotkornweizen. Er ist ebenfalls eine alte und fast in Vergessenheit geratene Sorte, die sich in ihren Backeigenschaften nicht wesentlich vom Weizen unterscheidet, dem Weizen aber anscheinend in ernährungsphysiologischer Sicht haushoch überlegen ist, so jedenfalls ist es in Schriften nachzulesen. Gelbmehlweizen, Roggen, Raps, Hafer oder „Sauerbsen“ ergänzen die Präsentation. Das Pfuhler Heimatmuseum ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Übrigens: Weltliche Erntedankfeste finden am 17. Oktober in Burlafingen und in der Pfuhler Kleingartenkolonie „Eile“ statt.

Themen Folgen