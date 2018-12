vor 53 Min.

Das Kostümhaus in Neu-Ulm schließt nächstes Jahr

Gewandmeisterin Veronika Kahle schließt ihren Kostümverleih in der Lessingstraße in Neu-Ulm. Im August 2019 ist Schluss.

Plus Für 2500 Kleidungsstücke im Kostümverleih Neu-Ulm beginnt im Januar der Ausverkauf. Warum Gewandmeisterin Veronika Kahle ihr Geschäft aufgibt.

Von Dagmar Hub

In Zukunft wird es in der Region schwierig für alle jene, die sich für den Fasching oder für eine Reise zum Karneval nach Venedig, für ein historisches Fest oder ein besonderes Ereignis wie eine Motto-Hochzeit ein prächtiges und einer Ära entsprechendes Kostüm ausleihen wollen. „Das Gerücht stimmt“, bestätigt Veronika Kahle vom Ulmer Kostümhaus, das 2014 von Wiblingen in die Neu-Ulmer Lessingstraße umzog: Der Kostümverleih schließt in einigen Monaten. Veronika Kahles Mietvertrag läuft im August 2019 aus, und sie wird ihn nicht verlängern. In Ruhestand geht die Gewandmeisterin jedoch nicht: Ihre Liebe zu fast verloren gegangenen alten Techniken der Schneiderkunst, zu historischen Schnitten und der Kulturgeschichte der Mode wird sie weiter pflegen - im Rahmen eines Maßateliers für Theaterkostüme. „Es endet das Geschäft hier, es endet aber nicht meine Tätigkeit“, sagt Veronika Kahle, die ihren Bachelor of Arts in Kostümgeschichte gemacht hatte.

In Ulm, Neu-Ulm und Umgebung ist der Kostümverleih einzigartig Wohin in Zukunft wenden, wenn man ein ausgefallenes Kostüm braucht? „Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht“, sagt Veronika Kahle. „Es gibt so etwas in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung dann nicht mehr.“ Denn ein Nachfolger für einen seriösen Kostümverleih mit hochwertigen Stücken ist nicht in Sicht. Für die mehr als 2500 Teile ihres Kostümverleihs, der mehr als 30 Jahre lang bestand, beginnt am 15. Januar der Abverkauf, „so lange, bis die Flächen leer sind.“ Als Schnäppchen möchte sie die Kleidungsstücke im Stil von Epochen wie Rokoko, Renaissance oder Barock nicht verkaufen. Viele der aufwendigen Details – wie Halskrausen – hat sie selbst von Hand gearbeitet. „Billig verscherbeln werde ich nichts.“ Öffentlich war Veronika Kahles Entschluss, ihr Kostümverleih-Haus zu schließen, bislang noch nicht – aber ihren Kunden, die seit Jahren Nikolaus- oder Weihnachtsmann-Kostüme ausleihen, hatte sie es bereits gesagt, dass es diese Möglichkeit zum Jahresende 2019 nicht mehr geben wird. Die Folge: Fast alle dieser Kostüme sind bereits verkauft. Ehrenamtliche und Profis haben sich „ihr“ jeweiliges Lieblingsstück als Nikolaus oder Weihnachtsmann gesichert. „So wird es wohl jetzt auch mit dem Karnevals-Kostümen kommen“, vermutet Veronika Kahle, die selbst mit Fasching nichts am Hut hat. Sie hat Stammkunden, die jedes Jahr gern zum Karneval nach Venedig fahren. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Konkurrenz durch Billig-Produkte ist ein Grund für das Aus Einer der Gründe für ihre Entscheidung sind die Massen an Billig-Produkten auf dem Markt, die aus Fernost kommen. „Das ist eine Konkurrenz, die einen großen Fundus durchzutragen schwierig macht“, sagt sie. Es tue ihr leid um ihre Stammkundschaft, gibt Veronika Kahle zu. Sie weiß, der Besuch in ihrem Haus stellte für viele eine eingebürgerte Tradition dar. „Das ist für die Kunden schon anders als wenn ein Nagelstudio aufhört.“ Wenn sie durch Ulm geht, fühle sie sich mit ihrem Entschluss, das Haus nicht weiterzuführen, „in guter Gesellschaft“. „Die Geschäfte, die einen Hintergrund haben, bei denen Tradition und handwerkliches Können dahinter steht, die werden immer weniger.“ Ihr Hauptaugenmerk wird Veronika Kahle künftig auf Theaterkostüme richten. „Es gibt viele Theater, die sich keine eigene Schneiderei leisten“, weiß sie. Auch Privatkunden können weiter bei ihr im Maßatelier schneidern lassen.

