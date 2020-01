vor 10 Min.

Das Neu-Ulmer Neujahrsbaby ist ein Mädchen

Neujahrsbaby Nisa mit seinen glücklichen Eltern Hasret und Nihat Tuna in der Donauklinik in Neu-Ulm.

Die kleine Nisa kam um 18.05 Uhr in der Donauklinik zur Welt – und hatte es ganz schön eilig.

Das Neu-Ulmer Neujahrsbaby heißt Nisa. Das Mädchen kam um 18.05 Uhr in der Donauklinik zur Welt, wiegt 2885 Gramm und ist 49 Zentimeter groß. Mit seinen Eltern darf es bald nach Hause.

Bei der zweiten Geburt ging alles ganz schnell

Mutter Hasret Tuna und Vater Nihat Tuna waren am Tag nach der Geburt überglücklich und sind froh, dass alles gut gegangen ist – und vor allem ganz schön schnell. Die Geburt ihres ersten Kindes habe ganze 26 Stunden gedauert, berichtet Hasret Tuna. „Bei ihr war’s so etwa eine Stunde“, sagt die Mutter und blickt liebevoll auf das Mädchen in ihrem Arm. Die Eltern hatten es nicht weit, denn sie wohnen in der Neu-Ulmer Innenstadt. Doch nicht nur die Nähe zur Donauklinik hat die Eltern überzeugt. „Alle Beteiligten haben es gut gemacht“, sagt Vater Nihat Tuna und bedankt sich ausdrücklich bei den Beschäftigten des Neu-Ulmer Krankenhauses. „Die haben das ruckzuck durchgezogen.“

Nisa ist das zweite Kind der Tunas. Mert, der große Bruder des Mädchens, ist drei Jahre alt und durfte sein Schwesterchen schon am Donnerstagmorgen sehen – er sei ganz aufgeregt gewesen, sagt sein Vater. Am Samstag geht es für Mutter und Kind nach Hause.

2019 wurden an der Donauklinik in Neu-Ulm mehr als 1400 Kinder geboren

Wie die Ärzte berichten, kam an Neujahr nach Nisa noch ein weiteres Kind in der Donauklinik zur Welt. Und am Dienstag waren es bis Nachmittag auch schon zwei. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Neu-Ulmer Krankenhaus insgesamt 1407 Geburten – im Durchschnitt also etwa vier am Tag.

Am Universitätsklinikum Ulm gab es an Neujahr gleich sechs Geburten

Auf der anderen Seite der Donau gab es schon am frühen Mittwochmorgen Grund zur Freude. Der kleine Noah ist das erste Baby, das am Neujahrstag in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Ulm geboren wurde. Um 6.08 Uhr erblickte er mit einem Gewicht von 3650 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern das Licht der Welt. Noah ließ sich Zeit, denn der errechnete Geburtstermin war bereits drei Tage zuvor. Und wider Erwarten ging dann doch alles ganz schnell. Mutter Myriam Piehler aus Neu-Ulm hatte eine Spontangeburt und schaffte es gerade noch rechtzeitig in die Frauenklinik. Neben Noah gab es sechs weitere Ulmer Neujahrsbabys – plus eines, das in der Günzburger Kreisklinik zur Welt kam: Die Eltern von Alisha wohnen in der Münsterstadt, waren aber gerade zu Besuch in Bühl, als die Wehen einsetzten. (mru, wpet)

Lesen Sie auch: