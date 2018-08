06:00 Uhr

Das Obstwiesenfestival der Rekorde

Mehr als 20000 Besucher, leer gefutterte Stände, ein überfüllter Campingplatz: Dornstadt erlebt ein Open Air der Superlative – und ein Treffen der Musikergenerationen.

Von Marcus Golling

Ist das wirklich noch Rock ’n’ Roll? Fast wäre beim Obstwiesenfestival das stille Mineralwasser ausgegangen. Na gut, auch die Bierreserven neigten sich gefährlich dem Ende zu. Bratwürste, überbackene Seelen, der selbst gemachte Most: am Samstagabend längst ausverkauft. Aber überall glückliche, wenn auch erschöpfte Gesichter. Auch bei Michael Gugelfuß, dem ehrenamtlichen Hauptorganisator des Open Airs. Und er bestätigt, was viele Besucher schon vorher ahnten: Es ist das größte Obstwiesenfestival aller Zeiten. Etwa 9000 Besucher am Samstag, sogar rund 11000 am Freitag, dazu 1800 beim Kinotag am Donnerstag, macht zusammengerechnet fast 22000.

Zur Erinnerung: 2017 waren es, vor allem dank eines Unwetters am Freitag, nur etwa halb so viele Besucher. Doch nur wegen des schönen Wetters sind dieses Jahr nicht viele Menschen nach Dornstadt gereist auf das Open-Air-Gelände, das eingeklemmt ist zwischen Autobahn, Kläranlage, Bahnbaustelle und Kaserne. Den Hype entfacht hat wahrscheinlich das Programm mit Tocotronic, seit 25 Jahren die wahrscheinlich wichtigste deutschsprachige (Indie-)Rockband, am Samstag und der Berliner Formation Von Wegen Lisbeth, derzeit (Hip-Hop-Fans bitte weglesen) vielleicht die deutsche Lieblingsband der unter 25-Jährigen, am Freitag. Und drumherum: etliche andere tolle, aber noch nicht so bekannte Bands. „Durch das Booking haben wir viel mehr Bekanntheit bekommen“, sagt Clemens Wieser, stellvertretender Vorsitzender des OWF-Vereins.

Der Hype hat Folgen, und nicht nur bei der Wasser- und Wurstversorgung: Schon am Freitagnachmittag ist der Campingplatz ausgebucht, die Organisatoren tun aber noch neue Flächen auf, ebenso für den Parkplatz, der schon kurz nach dem Open-Air-Auftakt überquillt. Später gibt es dann wegen der Menschenmassen auch noch ein paar Probleme mit den Toiletten, weshalb am Samstag zusätzliche Rohre verlegt werden. Schon toll, worum man sich als ehrenamtlicher Organisator eines Festivals kümmern muss, damit Tausende andere kostenlos (!) ihren Spaß haben können.

Von Wegen Lisbeth klingen nett, sind aber ein bisschen fies

Aber entscheidend ist natürlich, was auf und vor den Bühnen passiert. Und das heißt am Freitag vor allem: Von Wegen Lisbeth. Und die Berliner wundern sich über die gigantische Kulisse, da draußen in der schwäbischen Provinz. Hatten sich unter Obstwiese wohl etwas Beschaulicheres vorgestellt. Die Botanik (Zimmerpflanzen) haben die vier ohnehin selbst dabei. Und es ist schon ziemlich gewitzt, wie „VWL“ fluffigen Indie-Pop mit fiesen Texten („Bitch, ich bin für dich den ganzen Weg gerannt“) kombinieren. Doch die 11000 auf dem Gelände können auch abseits des Headliners manches entdecken – zum Beispiel Naked Lunch, so etwas wie die österreichischen The Notwist im Zelt. Oder das dänische Trio Av Av Av, das mit seinen elektronischen Beats die Obstwiese zum Finale in eine Techno-Party verwandelt. Eine neue, gute OWF-Erfahrung.

Bei Tocotronic bedeutet Rock Widerstand

Und der Samstag macht da einfach weiter. Mit Granada aus der Steiermark, deren Songs irgendwie Bierdurst machen. Mit der spanischen Girlband Hinds, die wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen auf die Bühne rennt und dann so unbeschwert drauflosrumpelt, dass nur Musiklehrer meckern. Die Mädels sind zum Rocken da, steht ja auch auf der Bühne. Und wer könnte nach einem Satz wie „Danze biiitttee! Isch liebe disch!“ stehen bleiben? Dann, um Mitternacht, elf Jahre nach ihrem bislang letzten OWF-Gig, kommen Tocotronic, bei deren Bandgründung manche Hinds noch nicht einmal geboren waren, und spielen ein Set, das gespickt ist mit Hits aus allen Phasen ihrer Karriere – von „Let There Be Rock“ bis „Freiburg“. Mitten im Konzert fordert Sänger Dirk von Lowtzow die Fans auf, die linke Faust zu ballen und zu schreien: „Aber hier leben, nein danke“, und zwar so laut, „dass man es auch drüben in Bayern hören kann“. Es ist ein Song gegen Konformismus und Nationalismus, laut, wütend, bestimmt. Wie für kaum noch eine andere Band bedeutet Rock für Tocotronic: Widerstand leisten. Und darum will man jedes Stück mitsingen.

