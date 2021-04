Das Problem mit dem Wasserdruck in Holzheim soll bald behoben sein

Plus Eine neue Anlage soll Schwankungen beim Wasserdruck in Holzheim beheben. Warum es dabei erneut zu Verzögerungen kommt.

„Gut Ding will Weile haben“ – mitunter gilt das Sprichwort auch in der Kommunalpolitik, wie ein jüngstes Beispiel unterstreicht: Ende April vergangenen Jahres billigte der Gemeinderat Holzheim, damals noch in seiner früheren Besetzung, eine Vereinbarung mit den Stadtwerken Ulm/ Neu-Ulm (SWU) über den Bau einer neuen Übergabestelle samt Druckerhöhungsanlage für die Wasserversorgung der Gemeinde. Nun musste sich das Gremium mit dem Thema erneut beschäftigen, allerdings mit einer veränderten Fassung des Kontrakts.

Veranlasst von der Finanz- und Rechtsabteilung der SWU nämlich, wie Bürgermeister Thomas Hartmann jetzt dem Gemeinderat berichtete. Dem Vernehmen nach benötigte man dort etwas Zeit für die Bearbeitung des Vertragswerks.

Das kleine Bauwerk soll an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm übertragen werden

„Aber wir haben jetzt eine relativ gute Lösung gefunden“, erklärte SWU-Berater Günter Geffert dem Gremium. Kernpunkt der Neufassung ist demnach eine Besitzübertragung des kleinen Bauwerks an die SWU, jedenfalls für die Dauer der Wasserlieferung. Auch Wartung, Betrieb und Stromeinkauf sollen den Stadtwerken obliegen, während die Gemeinde für die Pflege des Gebäudes zuständig bleiben wird.

Von dieser Lösung versprechen sich beide Seiten Vorteile. An den Kosten und deren Aufteilung soll sich Geffert zufolge nichts ändern. Im Vorjahr war dabei von insgesamt 183.000 Euro bei einem auf 72.000 Euro gedeckelten Anteil der Kommune die Rede. Nur die Realisierung könnte sich noch etwas hinziehen. „Die Planung steht und wir wollen die Arbeiten sofort nach Vorliegen der Baugenehmigung ausschreiben“, sagte Geffert. Am Ziel für die Inbetriebnahme will er ungeachtet „enormer Lieferzeiten bei einigen Leistungen“ festhalten: „Noch in diesem Jahr.“

