14:00 Uhr

Das Rote Kreuz in Neu-Ulm hat deutlich mehr Einsätze

Der Bevölkerungszuwachs in Neu-Ulm wirkt sich auch auf die Belastung der Retter aus. Manch einer leistet 1000 Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Jahr.

Von Dagmar Hub

Die Neu-Ulmer Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) verzeichnet im Jahr 2018 eine Steigerung seiner Dienststunden um mehr als ein Viertel: 26 Prozent mehr Stunden wurden ehrenamtlich für Sanitätsdienste, Organisation, Ausbildung, für den Kriseninterventionsdienst und beispielsweise eine Terror-Übung im Mai geleistet – insgesamt 25607 Stunden. Weniger werden es wohl auch in Zukunft kaum werden, vermutete Neu-Ulms OB Gerold Noerenberg bei der Jahresfeier der Neu-Ulmer Bereitschaft: Neu-Ulm habe in den vergangenen zwölf Jahren einen Bevölkerungszuwachs um 20 Prozent erlebt, und mehr Menschen bedeuteten auch mehr Einsätze für die ehrenamtlichen Helfer.

Manch einer in der Bereitschaft leistet mehr als tausend Stunden an ehrenamtlicher Arbeit pro Jahr: Noerenberg nannte das Engagement der Bereitschaft „bemerkenswert“ und lobte die „tolle Nachwuchsarbeit“ wie auch die hervorragende Arbeit der Bereitschaft bei den Bombenfunden in Neu-Ulm im März/April. Diese hätten für „Neuland“ für das BRK Neu-Ulm gesorgt, witzelte Noerenberg und berichtete von den Evakuierungen in der Stadt während der Entschärfung der seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges unentdeckten gebliebenen Fliegerbomben-Blindgänger, die bei den Bauarbeiten auf dem Gelände des sogenannten Südstadtbogens gefunden worden waren.

Das Rote Kreuz braucht dringend ein neues Fahrzeug

Man benötige dringend einen neuen Mannschaftswagen, berichtete Bereitschaftsleiterin Verena Czasch. Bei insgesamt 172 Sanitätsdiensten waren die ehrenamtlichen Helfern im Jahr 2018 im Einsatz - regelmäßig bei Basketballspielen und Konzerten in der Ratiopharm-Arena, aber auch bei anderen Veranstaltungen wie „Kultur auf der Straße“ in Neu-Ulm, beim Oberelchinger Reitturnier, beim Reuttier Oktoberfest oder bei bundeslandübergreifenden Ereignissen wie dem Einstein-Marathon und wenn auf der Donau Nabada und Lichterserenade stattfinden.

Kreisbereitschaftsleiter Florian Schaich ehrte verdiente und langjährige Mitglieder. Mit der Goldenen Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Rolf Vogelmann ausgezeichnet. Seit 35 Jahren engagieren sich Barbara Schulenkorf und Viktoria Machlitt beim BRK. Während der Feier wurde auch Hannelore Gottwalds gedacht. Die im Juni überraschend Verstorbene hätte in diesem Jahr ebenfalls ihr 35-jähriges Jubiläum bei der Bereitschaft Neu-Ulm gefeiert. Bereitschaftsleiterin Verena Czasch und Schnelleinsatzgruppe-Führer Michael Meißner wurden zu Zugführern des BRK Neu-Ulm bestellt.