Das Rothtal setzt auf Ökostrom: Holzheim ist der Vorreiter

Plus Pfaffenhofen, der Abwasserzweckverband Mittleres Rothtal und die Rauher-Berg-Gruppe setzen weiterhin auf Ökostrom. Holzheim geht noch einen Schritt weiter.

Der Pfaffenhofer Gemeinderat Johann Kast von der SPD sprach sich deutlich gegen eine Bestellung von Ökostrom mit einer sogenannten Neuanlagenquote aus: "Es geht mir dabei ums Prinzip." Diese Art des Stroms ist teurer als regulärer Ökostrom und soll den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern. Das so gesparte Geld will Kast lieber vor Ort in Energiesparmaßnahmen investieren.

Bei den Verbandsversammlungen des Zweckverbands zur Wasserversorgung Rauher-Berg-Gruppe und Abwasserzweckverband Mittleres Rothtal sowie den Gemeinderatssitzungen von Holzheim und Pfaffenhofen ging es um die kommunale Strombeschaffung für die Jahre 2023 bis 2025. Deshalb musste jede dieser Versammlungen über die Bündelausschreibung für Strombeschaffung abstimmen.

Ökostrom mit Neuanlagenquote soll im Rothtal erneuerbare Energien fördern

Da die Entscheidung vor Ende März fallen muss, fanden alle Versammlungen über eine recht kurze Zeitspanne statt. Zur Wahl standen Normalstrom, Ökostrom ohne Neuanlagenquote und Ökostrom mit Neuanlagenquote. Während Normalstrom hauptsächlich aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird, kommt Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Ökostrom mit Neuanlagenquote bedeutet, dass mindestens die Hälfte des gelieferten Stroms pro Jahr aus Neuanlagen, die nicht älter als sechs Jahre sind, kommt. Derzeit beziehen die beiden Gemeinden und die beiden Verbände Ökostrom ohne Neuanlagenquote.

Dieser ist laut der Verwaltung der Marktgemeinde Pfaffenhofen bis zu 0,5 Cent pro Kilowattstunde teurer als Normalstrom, Ökostrom mit Neuanlagenquote kostet 0,5 bis 1,2 Cent pro Kilowattstunde mehr als Normalstrom. Der exakte Preis könne dabei noch nicht festgemacht werden. Die Entscheidung der vier einzelnen Gremien ist zwar unabhängig von den jeweils anderen, allerdings müssen unterschiedliche Bestellungen separat ausgeschrieben werden.

Rothtal: Gesparte Kosten sollen in Energiesparmaßnahmen fließen

Kast, der sowohl im Pfaffenhofer Gemeinderat als auch in der Verbandsversammlung der Rauher-Berg-Gruppe und im Verbandsrat des Abwasserzweckverbands Mittleres Rothtal sitzt, begründet seine Entscheidung mit den steigenden Strompreisen: "Man hat uns versprochen, dass trotz der Energiewende die Strompreise nicht steigen werden. Aber sie sind weiter gestiegen." Er sehe keinen Sinn darin, mehr Geld für Ökostrom auszugeben, wenn man als Bürger von dem Ausbau der erneuerbaren Energien nichts merke. "Es ist eine Doppelbelastung für die Verbraucher." Stattdessen solle man das so gesparte Geld vor Ort in Energiesparmaßnahmen investieren. Damit traf er bei seinen Kollegen einen Nerv, denn alle drei Gremien, in denen er selbst sitzt, entschieden sich für Ökostrom ohne Neuanlagenquote.

Die Rauher-Berg-Gruppe spart 3600 Euro jährlich gegenüber dem Bezug von Ökostrom mit Neuanlagenquote ein. Es soll geprüft werden, ob damit weitere Fotovoltaikanlagen bei den Anlagen des Verbandes installiert werden können. Beim Abwasserzweckverband Mittleres Rothtal spart man ebenso 3600 Euro pro Jahr ein. Welche Maßnahmen man damit finanzieren könnte, wurde noch nicht festgelegt.

Das Gleiche gilt für die Gemeinde Pfaffenhofen mit einer Ersparnis von 3000 Euro jährlich. Christoph Maisch von den Grünen wies die anderen Gemeinderäte darauf hin, dass es möglich sei, sich auch anders als die Verbände zu entscheiden. Er werde aber dem Beschluss des Gemeinderates nicht entgegenstehen. "Wir Grünen können auch mit einer Entscheidung gegen die Neuanlagenquote leben." Im Anschluss lobte er Bürgermeister Sparwasser, dass auch Ökostrom mit Neuanlagenquote zur Wahl stand.

Holzheim will Ökostrom mit Neuanlagenquote

Die Gemeinde Holzheim setzt bei der Strombeschaffung vorbehaltlos auf Ökostrom mit Neuanlagenquote. Die von Bürgermeister Thomas Hartmann (CSU) auf jährlich rund 2000 Euro bezifferten Mehrkosten verglichen mit Normalstrom respektive Ökostrom ohne Neuanlagenquote seien im Hinblick auf eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen gerechtfertigt, befand der Gemeinderat einvernehmlich bei seiner jüngsten Sitzung.

"Uns muss es egal sein, was Pfaffenhofen macht", befand Gemeinderätin Dagmar Sokol-Prötzel von den Grünen und sagte weiter: "Wir sollten vorbildlich ein Zeichen setzen und unseren Teil zur Energiewende leisten." Liane Bieniasz von den Unabhängigen Wählern Holzheim (UWH) pflichtete ihr bei: "Die Mehrkosten sind eine sehr gute Investition in die Umwelt.“

Dem Bauamt zufolge bezieht Holzheim seinen jährlichen Strombedarf von rund 100.000 Kilowattstunden schon bisher aus erneuerbaren Energien, allerdings ohne vorgegebene Neuanlagenquote. Demnach nähert sich dessen Preis dem für Normalstrom an, während Ökostrom mit Neuanlagenquote in der Praxis nur eine untergeordnete Rolle spiele. Nicht so künftig für Holzheim. Dabei verwies Bürgermeister Hartmann auch auf die Vergangenheit: "Wir haben schon seit 2014 gezeigt, dass wir beim Klimaschutz aktiv dabei sind."

