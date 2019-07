vor 20 Min.

Das Super-Festwochenende von Bellenberg

Vom Elfmeterturnier über die Dorfmeisterschaft bis zum Auftritt der allseits beliebten Band Dorfrocker: Die Bellenberger Sport- und Festtage waren ein Erfolg

Von Roland Furthmair

Bellenberg Als „gelungene Premiere mit einem Super-Festwochenende“ sind die Raiffeisen Sport- und Festtage beim Fußballverein Bellenberg nach drei Tagen für das Team um Vorstand Daniel Schönfeld am gestrigen Sonntag ausgeklungen. „Mit vereinten Kräften und dem unermüdlichen Einsatz unserer vielen Helferlein hat alles reibungslos geklappt. Immerhin haben wir es diesmal gewagt, an nur einem Wochenende mehrere Jugendturniere, das beliebte Elfmeterturnier, die Beach Beats-Party, die Dorfmeisterschaften und das Sommernachtsfest zusammenzufassen, was schon eine umfassende Herausforderung war“, sagt der FVB-Chef .

Schon am Freitag war nach dem vorangegangenen Elfmeterturnier das Festzelt mit rund 700 Gästen nahezu voll besetzt, denn die angekündigte große „Beach Beats Party“ mit Star-DJ Sancho hielt, was sie versprach – bis weit nach Mitternacht.

Wer ist der Dorfmeister von Bellenberg?

Der Samstag begann sportlich, wie es sich eben für Fußballer gehört, vormittags mit den Jugendturnieren für F-, E- und D-Jugendteams, deren 29 Mannschaften den Wettbewerb mindestens ebenso ernst nahmen wie die zahlreichen Familienangehörigen auf der Tribüne.

Nachmittags spielten elf Mannschaften den Bellenberger Dorfmeister aus, wobei sich beispielsweise die „Schluckies-Traube“ ebenso teuer verkauften wie die „Bellenberger Alte-Herren-Mannschaft“, die sich erst im Finale den „Glas-Hoch-Rangers“ nach Neun-Meter-Schießen geschlagen gab.

Dorffest mit Dorfrockern

Das Sommernachtsfest eröffneten die „Brandenburger-8“ mit stimmungsvoller Blasmusik, ehe sie ab 21 Uhr die Bühne an den absoluten Kracher, die Dorfrocker übergaben. Rund achthundert zahlende Gäste waren in den folgenden fast vier Stunden gefordert, denn das Brüder-Trio Tobias, Philipp und Mark Thomann heizten mit ihrer Liveband den feierwilligen Gästen mit Party-Rock, mit volkstümlicher Musik, mit Schlager und Country knapp vier Stunden mächtig ein. Dass beim Kult-Titel „I bin a Dorfkind“ alle Kinder auf die Bühne durften zeugt von der Publikumsnähe der sympathischen Band, die demnächst mehrmals zum „Bierkönig-Auftritt“ nach Malle jettet.

Premiere hatte am Sonntag der erste Zeltgottesdienst mit Pfarrer Martin Straub, musikalisch umrahmt von der Musikgesellschaft Bellenberg. Zeitgleich wurde auf mehreren Fußballfeldern das Jugendturnier für Bambinis sowie der männlichen und weiblichen C-Jugendmannschaften fortgesetzt. „Rund 25 Mannschaften sind allein am Sonntag gemeldet, das ist doch auch ein Beweis, wie beliebt unsere Turniere sind“, freute sich Jugendleiter Christian Briechle. Mit kulinarischer „Rundum-Versorgung“ und dem stimmungsvollen Ausklang durch die Vöhringer Sommertourband endete die gelungene Festwochenende-Premiere.

