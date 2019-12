06:00 Uhr

Das Ulmer Münster bekommt neue Pfarrerin

Stephanie Ginsbach wird Geschäftsführerin unter höchsten Kirchturm der Welt: Sie ist die neue Pfarrerin im Ulmer Münster. Das ist historisch.

Von Dagmar Hub

Vor einem Jahr erst war Stephanie Ginsbach als Pfarrerin im Ulmer Stadtteil Böfingen eingesetzt worden, wo sie vorher als Pfarrerin zur Anstellung tätig war. Jetzt folgt ein Wechsel für die 36-Jährige, der eine enorme Veränderung in ihrem Leben darstellen wird, obwohl der Umzug nur einen kurzen Weg bedeutet: Stephanie Ginsbach wird - als Nachfolgerin von Stefan Krauter – ab Pfingsten neue geschäftsführende Münsterpfarrerin sein. Sie ist nicht nur die erste Frau in dieser Position, sondern auch die erste Alleinerziehende.

Ihre beiden Söhne sind neun und elf Jahre alt und freuen sich auf den Wechsel in die Innenstadt, weil das Leben in der Adlerbastei viel kürzere Wege mit sich bringt als von Böfingen aus. Auch Stephanie Ginsbach lächelt strahlend. Dekan Ernst-Wilhelm Gohl habe sie zur Bewerbung ermuntert, erzählt sie. Sie bewarb sich – und wurde gewählt. Dass die Tätigkeit am Münster ganz anders sein wird als die an der Böfinger Auferstehungskirche, ahnt sie: „Jeder in der Stadt hat seine Geschichte mit dem Ulmer Münster, egal, ob er evangelisch ist oder nicht.“ Sie habe schon Respekt vor dem Gebäude und seiner Wirkung, sagt Ginsbach. „Das Münster hat nicht nur theologischen und historischen Wert, sondern hat für die Menschen auch eine Bedeutung in ihrer Identität.“

Jedoch setzt die neue Münsterpfarrerin auf eine Eigenschaft, die in der Innenstadt besonders wichtig sein kann: „Es liegt mir, Gemeinschaft zu bilden“, weiß sie. „Ich bin ein sehr offener Mensch, ich wünsche mir, dass es mir gelingt, das Gemeinschaftsgefühl der Menschen zu stärken.“ Gern würde Ginsbach im Münster einen Schwerpunkt auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen legen. Und weil sie viel mit Social-Media-Themen umgeht, würde sie das Münster auch gern dort sichtbarer machen.

Zum Pfarrberuf kam sie „wie der Fisch zum Fahrrad“, erzählt Ginsbach. Aus einer ursprünglich katholischen Familie stammend, die konvertierte, als sie ein Kind war, arbeitete die junge Frau zunächst beim Rettungsdienst und wollte Medizinerin werden. „Dann hab ich gemerkt, dass die Menschen mehr brauchen als Medizin“, erzählt sie - und begann ihr Theologiestudium. Noch etwas bringt sie mit, sagt Stephanie Ginsbach, was vielleicht für die Arbeit als geschäftsführende Münsterpfarrerin nützlich sein kann: Sie ist es durch ihre Situation als Alleinerziehende gewöhnt, vieles unter einen Hut zu bringen und zu organisieren. „If you want to get something done, give it to a busy mom“, zitiert sie eine amerikanische Journalistin, frei angelehnt an einen Satz des des Betriebswirtschaftlers Stephen Covey. Sprich: Wenn man eine Aufgabe erledigt haben will, möge man sie einer vielbeschäftigten Mutter übergeben.

Nach ihrem Weggang aus Böfingen wird dort Stephan Mack alleiniger evangelischer Pfarrer sein; einen Teil der zweiten Pfarrstelle wird die Junginger Pfarrerin Eva Knoblauch übernehmen. Die zweite Stelle in Böfingen fällt 2024 im Rahmen des Pfarrplans sowieso weg, weiß Stephanie Ginsbach.

Auch im Ulmer Haus der Begegnung steht ein Wechsel an. Auf Michael Hauser als dessen Leiter folgt zum 1. März Andrea Luiking, die bislang als Pfarrerin an der Ummendorfer Versöhnungskirche tätig ist. Die 52-Jährige ist Vorsitzende des Evangelischen Bildungswerkes Oberschwaben. 25 Prozent ihrer Tätigkeit wird Andrea Luiking an der Ulmer Pauluskirche ausüben, wo sie einmal im Monat einen Gottesdienst leiten wird und außerdem für das Kulturprogramm zuständig sein wird. Pauluskirchen-Pfarrer Adelbert Schloz-Dürr wird im Januar in den Ruhestand gehen.

