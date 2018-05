19.05.2018

Das Wild ist besonders wild

Polizei beklagt mehr Unfälle als üblich

Biber, Dachs, Hase, Reh, Wildschwein – die Liste der Tierarten, die im Lauf dieser Woche auf den Straßen in der Region den Tod fanden, ist sicher noch länger. Deshalb mahnt die Polizei zur Vorsicht. Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, also den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen, Heidenheim und im Stadtkreis Ulm, registriert die Polizei im Schnitt täglich vier Unfälle mit Wildtieren. Von Montag dieser Woche bis zum frühen Freitag sind es bereits 32 Wildunfälle, also doppelt so viele, wie im Durchschnitt zu erwarten wären.

Das ist Anlass für die Polizei, zu besonderer Aufmerksamkeit zu mahnen. Denn: Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit zentnerschwerem Rehwild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken. Die Polizei rät, besonders in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen. Von den 32 Unfällen in dieser Woche ereigneten sich immerhin 30 zwischen 20 Uhr und 8 Uhr morgens.

Zehn der Unfälle ereigneten sich im Alb-Donau-Kreis mit Rehen und Hasen, neun im Landkreis Biberach mit Dachs, Fuchs, Reh und Wildschwein, sechs im Landkreis Göppingen mit Dachs, Reh und Wildschwein, fünf im Landkreis Heidenheim mit Dachs, Hase und Reh sowie zwei in Ulm mit einem Biber und einem unbekannten Tier. Es hatte nach dem Unfall die Flucht ergriffen, der Autofahrer hatte es nicht genau gesehen. (az)

