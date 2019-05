vor 57 Min.

Das brauchen Senioren in Weißenhorn

Teilnehmer einer Gesprächsrunde der Weißenhorner Überparteilichen Wähler wünschen sich einen Ansprechpartner für ältere Bürger.

Von Jens Noll

Der Anteil der Senioren in der Bevölkerung wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen, auch in Weißenhorn. Prognosen des Bayerischen Landesamtes für Statistik zufolge wird die Zahl der über 65-Jährigen in der Fuggerstadt bis 2029 um 44,4 Prozent steigen, auf dann ungefähr 3370 Einwohner. Diese Zahlen aus dem „Seniorenwegweiser“, einer Broschüre der Stadt Weißenhorn, zitierte am Mittwochabend auch Gabriele Kunze. Auf Einladung der Weißenhorner Überparteilichen Wähler (WÜW) sprach die Altenpflegerin am Markttag in der Weinstube Hinträger über seniorenfreundliche Stadtentwicklung.

Was fehlt für Senioren in Weißenhorn? Was möchten die Bürger? Welche Ideen sollte der Stadtrat aufgreifen? Das wollten die WÜW-Vertreter mit Kunze und Bürgern diskutieren. Auf großes Interesse stieß die Veranstaltung allerdings nicht. Nur ein paar Interessierte, fast ausschließlich Kreis- und Stadträte, fanden sich in der Weinstube ein. Lediglich eine Bürgerin, die ehrenamtlich bei der Sozialstation mitarbeitet, brachte ihre Eindrücke und Erfahrungen in die Runde mit ein.

Günzburg hat sogar einen Seniorenbeirat

Zunächst einmal schilderte Gabriele Kunze ihre Sicht der Dinge. Sie leitet seit 2005 das Alten- und Pflegeheim Heilig-Geist-Spitalstiftung in Günzburg, zuvor arbeitete sie mehrere Jahre im Altenheim der Arbeiterwohlfahrt in Weißenhorn. Es gebe viele angestammte Einrichtungen und zahlreiche ehrenamtliche Angebote in der Fuggerstadt, sagte Kunze. Allerdings fehle eine Koordinierungsstelle. In Günzburg sei ein Seniorenbeirat gewählt worden, der als Sprachrohr der Senioren fungiere. Einige Probleme seien dadurch beseitigt worden – eine Stolperfalle vor dem Rathaus zum Beispiel und eine viel zu kurze Grünphase an einer Fußgängerampel.

Einfacher zu etablieren als ein Seniorenbeirat wäre ein Seniorenbeauftragter. Einen solchen Ansprechpartner hat zum Beispiel die Gemeinde Nersingen in ihrer Verwaltung, wie der Freie-Wähler-Kreisrat Dieter Wegerer berichtete. „Die Idee finde ich gut“, sagte der Weißenhorner WÜW-Stadtrat Bernhard Jüstel. Er regte außerdem eine Art Seniorentreffpunkt mit Freizeitangeboten für alleinstehende ältere Menschen an. „Es wird viel gemacht ehrenamtlich, aber es fehlt etwas Professionelles“, sagte er. Eine professionelle Einrichtung kann Kunze zufolge eine Beratungsstelle oder ein Pflegestützpunkt sein, an den sich auch Angehörige wenden können, die Rat suchen.

Tagespflege und betreutes Wohnen sind in Weißenhorn in Planung

Renate Halusa, ehrenamtliche Helferin bei der Sozialstation, gab zu bedenken, dass die Menschen so lange wie möglich im eigenen Haus bleiben möchten. Die Leute fühlten sich schnell abgeschoben, wenn sie in eine Einrichtung gebracht würden, sagte sie. Ambulante Einrichtungen wie eine Tagespflege seien sinnvoll, betonte Referentin Kunze. „Eine Tagespflege hat die Funktion, die Angehörigen zu entlasten.“ Häufig seien diese auch auf Menschen mit Demenz ausgerichtet.

Mit einer Tagespflege und betreutem Wohnen auf dem östlichen Teil der Hasenwiese möchte Illersenio bekanntlich eine Lücke in Weißenhorn schließen. Stadträtin Jutta Kempter kritisierte, dass die Stadt schon viel früher die Möglichkeit gehabt hätte, eine Tagespflege an der Schulstraße einzurichten. „Dann kam ein Fitnessstudio rein.“ Das sei offensichtlich eine betriebswirtschaftliche Entscheidung gewesen, merkte Jüstel kritisch an.

Freie-Wähler-Kreisrat Jürgen Bischof zog am Ende der Diskussionsrunde ein Fazit: Er sah den Bedarf, ein bereits vom Landkreis Neu-Ulm entwickeltes seniorenpolitisches Konzept aufzugreifen und für Weißenhorn weiterzuentwickeln. Diese Empfehlung hatte auch Gabriele Kunze gegeben. „Und wir brauchen einen Seniorenbeauftragten“, fügte Bischof hinzu.

