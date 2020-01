18:00 Uhr

Das bunte und tragische Leben der Frida Kahlo

Domenico Strazzeri überrascht in Ulm mit einer Ballett-Inszenierung über die Künstlerin Frida Kahlo. Darin trägt sogar der Tod die Züge der Malerin.

Von Dagmar Hub

Domenico Strazzeri kann auch Lateinamerikanisch: Mit seiner „Frida“ genannten diesjährigen Ballett-Inszenierung zum Jahresende überrascht der Choreograf mit einem Balanceakt zwischen Tragik, Melancholie und Todessehnsucht einerseits und leidenschaftlicher Liebe zu Leben, Genuss und Erotik auf der anderen Seite. Im Zentrum steht Frida Kahlo, die Ikone der Kunst Lateinamerikas des 20. Jahrhunderts. Strazzeri bringt in der ganz bewussten Farbdeutung der Malerin einen Abend auf die Bühne, der in diesen Farben Szenen des Lebens der früh und unter nie geklärten Umständen verstorbenen Künstlerin zu einer Collage verknüpft, teils getanzt, teils erzählend. Und natürlich spielt der Tango eine wesentliche Rolle – ein Tango, der auch zu dritt oder von zwei Frauen sehr erotisch getanzt werden kann, Anspielung auf die Untreue Diego Riveras, mit dem die Künstlerin zwei Mal verheiratet war, Anspielung wohl auch auf Affären Frida Kahlos.

Man muss einiges über das Leben der Malerin wissen, die deutsche und mexikanische Wurzeln hatte, um manche der getanzten Bilder der Collage wirklich zu begreifen: Frida Kahlos Erkrankung an Kinderlähmung beispielsweise, die Folgen eines schweren Busunfalls, die bewirkten, dass die Künstlerin eine ganze Reihe von Fehlgeburten hatte, aber kein Kind austragen konnte, und dass sie wohl zeitlebens Schmerzen litt und viele Operationen durchstehen musste, oder die zusammengewachsenen Augenbrauen der Künstlerin samt Damenbart, die sie zu ihrem Markenzeichen stilisierte.

Ballett-Inszenierung über das Leben der Malerin Frida Kahlo

Vier Tänzerinnen und der in seiner Körperspannung überragende Tänzer Jeff Pham tragen Kleidung, die die farbenfrohen Paradiesblumen der Kahlo-Bilder widerspiegeln. Der in der Inszenierung immer präsente Tod – bisweilen ist er stummer Zuschauer, bisweilen eine tanzende, farbenfrohe weibliche Gestalt – trägt die Farben der mexikanischen Folklore der Ureinwohner, die die Kahlo liebte, und er trägt Blumenschmuck auf dem Kopf, wie ihn die Künstlerin trug und in Selbstportraits malte.

Jede der Tänzerinnen auf der Bühne ist ein Stück von Frida Kahlo in einer Phase ihres Lebens und selbst „schöne Dame Tod“ trägt Züge der Künstlerin: Es ist ein Tanz des Lebens mit dem Tod, eines „geliehenen Lebens“, das diesen Tod akzeptiert, obwohl er zu früh kommt – wie Hanna Münch in den gesprochenen Phasen, als Frida Kahlo durch ihre chronische Krankheit und die Schmerzen bereits ans Bett gefesselt ist. Selbst Blumen male sie, damit diese nicht sterben, lautet ein Zitat Frida Kahlos. Das Totenglöckchen läutet schon zu Beginn, und zu den Musikstücken des Abends gehört unverzichtbar auch „Paloma negra“ der 2012 verstorbenen mexikanischen Sängerin Chavela Vargas, die Frida Kahlo gekannt und Andeutungen zufolge wohl auch geliebt hatte. Vargas nahm dieses Lied für einen Film über die Künstlerin 2002 noch einmal auf.

„Viva la vida“, „Es lebe das Leben“, schreibt Hanna Münch – bereits im weißen Totenhemd, mit dem sie die Künstlerlegende in der Phase kurz vor dem Tod darstellt - auf eine Wand.

Weitere Aufführungen von „Frida“ sind von Donnerstag bis Sonntag, 2. bis 5. Januar, und von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. Januar 2020, jeweils von 20 Uhr an im Stadthaus Ulm zu sehen.

