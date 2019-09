vor 20 Min.

Das ist Neu-Ulms Beitrag zur Rettung der Bienen

Mit zusätzlichen Blühstreifen will die Stadt etwas für den Erhalt der Artenvielfalt tun.

An der Grünen Brücke zwischen John-F.-Kennedy-Straße und dem südlichen Ende der Bebauung soll ein Blühstreifen angelegt werden. Das hat der Technische Ausschuss öffentlicher Lebensraum und Verkehr einstimmig entschieden. Dem Beschluss ging ein Antrag der Fraktion der Freien Wähler voraus.

Die Verwaltung schlägt vor, zunächst zehn Teilflächen von jeweils etwa 65 Quadratmetern auszusäen. Das dabei entstehende Saatgut kann sich, sofern die Bedingungen als geeignet angesehen werden, weiter verbreiten. In Teilen der Wiese sollen außerdem Verwilderungszwiebeln ausgebracht werden, ähnlich wie im Kollmannspark, also beispielsweise Hyazinthen und Krokusse. Die Gesamtkosten betragen etwa 7200 Euro. Mit dem Blühstreifen will die Stadt einen weiteren Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. Er soll Lebensraum für Insekten, insbesondere für Wildbienen, sein. Davon sollen auch Vögel profitieren, die auf Samen und Insekten angewiesen sind.

Artenreiche Wiesen und Blühstreifen für Bienen an Straßen

Wie Fachbereichsleiter Tobias Frieß erläuterte, verfolgt die Stadt bereits seit Jahren ein ganzheitliches Konzept für mehr Biodiversität. Die Verwaltung sei bestrebt, im Straßenbegleitgrün, in öffentlichen Grünflächen und im Umfeld von städtischen Gebäuden hochwertiges Saatgut zu verwenden, das aus einer Vielzahl von heimischen Kräutern und Blühsamen besteht. Die Flächenpflege sei auf extensive Mahd umgestellt worden, um artenreiche Wiesen und Blühstreifen an Straßen zu etablieren und zu erhalten, etwa an der Memminger Straße. Nördlich vom Sport- und Freizeitpark Wiley oder im Bereich des Löwenkopfes im Glacis West hätten sich wunderbar vielfältige Wiesenökosysteme eingestellt. Die Fachleute haben zahlreiche Blumenzwiebeln eingepflanzt und naturnahe Staudenmischpflanzungen angelegt, zum Beispiel am Stadtteilplatz Wiley oder am Kreisel an der Hermann-Köhl-Straße. Mit den im Rahmen eines Bürgerprojekts vorgenommenen Neueinsaaten von landwirtschaftlichen Flächen seien zudem zeitgleich 17 Hektar extensiv gepflegte, ökologisch sehr wertvolle Flächen zur Verfügung gestellt worden, sagte Frieß. Aus juristischen, praktischen oder nutzungsbedingten Gründen werde es jedoch auch immer notwendig sein, Rasenflächen kurz zu halten, sei es für Bereiche für Spiel und Sport, Veranstaltungsflächen, Liegewiesen, Zufahrten, Bankette oder Sichtwinkel.

„Was wir früher als Grünpflege bezeichnet haben, ist ein Stück Ökologie und Artenvielfalt“, sagte Zweite Bürgermeisterin Antje Esser (PRO). „Wir sind seit der Landesgartenschau in Sachen Blühwiesen und Blumen so weit fortgeschritten, dass manche Gemeinde vielleicht neidisch ist“, meinte Waltraud Oßwald (CSU). Allerdings müsse man auch mit Reklamationen von Bürgern rechnen, wenn Wiesen nicht gemäht werden. Erich Niebling (CSU) sagte, die Landwirtschaft sei Vorreiter bei den Blühstreifen. „Das wird immer mehr und wird auch honoriert.“ Andreas Schuler (FWG) regte an, ein Pilotprojekt mit den Anwohnern im Wiley auf die Beine zu stellen, da auch deren Gärten davon profitieren würden. Die Verwaltung sieht sich aufgrund der personellen Auslastung innerhalb der Grünflächenabteilung derzeit nicht dazu in der Lage, ist aber bereit, den Bürgerverein bei einem solchen Vorhaben zu unterstützen. (mru)

