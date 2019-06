18:15 Uhr

Das ist die Bilanz der Neu-Ulmer Feiertage

Plus Das große Neu-Ulmer Festwochenende hat zahlreiche Besucher angelockt. Projektleiter Ralf Mager ist rundum zufrieden – und berichtet von seinen Lieblingsmomenten.

Von Dagmar Hub

Zufrieden lächelnd stand am Sonntagabend Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg an die Mauer über der Kleinen Donau gelehnt und betrachtete mit seiner Frau ein letztes Mal das Farbspektakel der Illumination des Donaucenters: Ein rundum gelungenes Stadtjubiläum fand seinen Abschluss, am Abend waren vor allem die Veranstaltungen am Schwal und an der Herdbrücke noch einmal gut besucht. Wie viele Besucher insgesamt am Wochenende mit der jungen Stadt Geburtstag feierten, wurde zwar nicht gezählt – aber es waren sehr viele.

