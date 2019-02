vor 39 Min.

Das sind Raphael Bögges Ideen fürs Webereigelände

Der Sendener Bürgermeister veröffentlicht im Internet Vorschläge für einen „demografiegerechten“ Stadtteil. Dazu gehört unter anderem ein Sozialkaufhaus.

Von Angela Häusler

Endlich Ideen für das Webereigelände Ay diskutieren – das möchte Sendens Bürgermeister Raphael Bögge jetzt tun. Er will einen Neubau, in dem Beratungsangebote und ein Sozialkaufhaus unterkommen sollen. Die Umsetzung könne schon 2020 beginnen, denn es gebe die Chance auf Fördermittel.

Am Freitagnachmittag veröffentlichte Bögge seine Vorschläge zur Weberei auf seiner Internetseite. Fernziel seines Plans ist demnach ein „demografiegerechter Stadtteil“ mit „einer Alters- und Sozialdurchmischung“. Bögge stellt sich auf dem Gelände ein neues Haus vor, in dem verschiedenste Beratungsstellen zentral untergebracht werden. Im Einzelnen nennt er da die Sendener Tafel, die Kleiderkammer der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung, die Wohnraumprävention- und Obdachlosenbetreuung, Drogenberatung, Bewährungshilfe, Schwangerenkonfliktberatung und Volkshochschule, eventuell noch Angebote des Jobcenters Neu-Ulm. Zudem brauche es spezielle Anlaufstellen für jüngere Altersgruppen. Auch könne das aktuell im Rathaus angesiedelte Jugendcafé dort untergebracht werden. Alles in allem liefe das auf „eine zentrale, niederschwellige Anlaufstelle für Ratsuchende“, hinaus, schreibt Bögge, „Hilfe für alle Generationen an einem Ort“.

Ein neues Quartier mit 60.000 Quadratmetern in Senden

Fördern lassen will er die Idee durch das Programm „Integration im Quartier“ des Bundesinnenministeriums, das Kommunen bei Investitionen in die soziale Infrastruktur unterstützt. Durch die Wahl des Gebäude-Standorts, heißt es in Bögges Ausführungen weiter, ergebe sich dann „die Quartiersentwicklung für einen neuen 60.000 Quadratmeter großen Stadtteil“. Steuern, so Bögges Vorschlag, soll die notwendigen Planungen ein eigenes Stadtumbau-Management.

Bezüglich seiner Ideen erwartet Bögge freilich Einwände, die er aber schon jetzt entkräften will: Wenn sowieso schon städtisches Personal für das bereits beschlossene Gutachten zur Bausubstanz der Webereihalle bereitstehen müsse, ließe sich zusammen mit dem Umbaumanagement auch gleich ein Entwicklungskonzept fürs ganze Webereigelände erarbeiten. „Der Mehraufwand mag höher sein, das Zeitfenster länger dauern. Dafür wären auch umfassendere Ergebnisse möglich“, folgert er. Was mit der maroden Produktionshalle geschehen soll, die nach wie vor einen Großteil des Webereiareals dominiert, lasse sich damit nämlich ebenfalls klären.

Im Jahr 2020 könnte die Umsetzung beginnen

An genau dieser Stelle stockt im Moment die Weiterentwicklung der Weberei. Im vergangenen Herbst beschloss der Sendener Stadtrat, dass ein Boden- sowie ein Gebäudegutachten erstellt werden sollen. Die Halle ist zwar völlig marode, steht aber unter Denkmalschutz. Die Stadt würde sie gerne abreißen lassen.

Nichtsdestotrotz könnte nach Bögges Rechnung die Planung fürs Sozial-Haus noch in diesem Jahr erfolgen, die Umsetzung dann im Jahr 2020 beginnen. Der Bürgermeister will im Hinblick auf das Projekt Senioren- und Jugendbefragungen durchführen. Diskutiert werden soll sein Vorschlag in der Sitzung des Stadtrats, die am kommenden Dienstag stattfindet.

