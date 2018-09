06:00 Uhr

Das sind die Bezirkstag-Kandidaten aus dem Stimmkreis Neu-Ulm

Am 14. Oktober ist Bezirkstagswahl. Wir stellen die Direktkandidaten vor, die im Stimmkreis Neu-Ulm ins Rennen gehen. Das sind ihre Ziele.

Von Sebastian Mayr

Wenn am 14. Oktober gewählt wird, hoffen nicht nur Kandidaten für den Landtag auf Stimmen. Auch über die Zusammensetzung des Bezirkstags wird entschieden. Das Gremium befasst sich vor allem mit den Themen Sozialhilfe, psychiatrische Versorgung, Kultur, Heimatpflege und Jugendarbeit. Im Stimmkreis Neu-Ulm treten elf Direktkandidaten an. Wir stellen sie vor:

Herbert Pressl sitzt seit 1994 für die CSU im schwäbischen Bezirkstag. Der 65-Jährige will sein Direktmandat verteidigen. Der Diplom-Verwaltungswirt aus Vöhringen sitzt auch im Kreistag und ist stellvertretender Landrat. Pressl will sich dafür einsetzen, dass Menschen heimatnah und möglichst ambulant versorgt werden können. Das neue Behindertenrecht müsse zügig umgesetzt werden. Im kulturellen Bereich liegt Pressl die Förderung der Brauchtumspflege am Herzen. Er ist der Meinung, dass Ehrenamtliche, die sich dafür engagieren, große finanzielle Unterstützung verdienen.

Seija Knorr, die Bezirkstagskandidatin der SPD, wohnt in Neu-Ulm und arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin am Uniklinikum in Ulm. Sie will dazu beitragen, dass Menschen, die Hilfe benötigen, besser beraten werden. Dabei denkt die 24-Jährige an Pflegebedürftige und Ältere. Knorr will sich auch bei der Personalpolitik in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen einmischen, um die Arbeitsbedingungen dort zu verbessern. Außerdem fordert sie, dass Alltagshindernisse für Behinderte beseitigt werden.

Dieter Wegerer aus Nersingen tritt für die Freien Wähler an und will die Bezirkspolitik stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Geht es nach Wegerer, soll der Freistaat künftig mehr Geld für das Gremium bereitstellen und so die Kommunen entlasten, die derzeit 60 Prozent der Finanzierung tragen. Der Nersinger will dazu beitragen, dass Pflegeberufe attraktiver werden und dass die Bezirkskliniken ohne Defizit auf höchstem Niveau arbeiten. Zudem fordert er, dass die Psychiatrische Institutsambulanz wieder ihren Dienst im Sozialpsychiatrischen Zentrum in Illertissen aufnehmen kann.

Walter Zerb bewirbt sich als Direktkandidaten für Bündnis 90/Die Grünen um einen Platz im Bezirkstag. Für den Rechtsanwalt aus Neu-Ulm ist die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention das wichtigste Ziel. Menschen mit Behinderung sollen eine Wahlfreiheit und individuelle Möglichkeiten haben, statt automatisch in Heimen untergebracht zu werden. „Wir bewegen uns sehr stark in Schubladen“, kritisiert Zerb. Er will auch die Verteilung der finanziellen Mittel ändern.

Christina Zimmermann kommt aus Weißenhorn. Die Informationstechnikmeisterin, geboren im Jhr 1993, ist in der Jugendarbeit und im Sport aktiv. Sie tritt für die FDP an, die sie auch im Neu-Ulmer Kreistag vertritt.

Manfred Mückstein tritt für Die Linke an. Der Technische Zeichner aus Senden hat ein Kernziel: Der 63-Jährige sagt, er wolle den Pflegenotstand bekämpfen. Der sei auch im Landkreis ein Problem. Eine weitere Baustelle sieht er in prekären Beschäftigungsverhältnissen.

Alexandra Neumeyer ist von Beruf Schauwerbegestalterin. Die Weißenhornerin will für die Bayernpartei in den Bezirkstag einziehen und tritt zum ersten Mal bei einer Wahl an. Ihr liegen die Themen Familie und Wohnen besonders am Herzen. Auch die Kultur ist der 43-Jährigen wichtig. In ihrem Wohnort Weißenhorn sei viel historische Kultur erhalten, lobt die Kandidatin der Bayernpartei. Das solle so bleiben.

Ulrich Hoffmann sieht ein wichtiges Handlungsfeld in der Heimat- und Kulturpflege – der Weißenhorner ÖDP-Stadtrat leitet den Heimat- und Museumsverein der Fuggerstadt. Hoffmann will sich zudem für Jugendpflege und die Kinder- und Jugendpsychiatrie einsetzen. Auch damit beschäftigt sich der Diplom-Theologe schon jetzt: Er ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Träger in der Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis.

Hans-Joachim Betz ist der Kandidat, den die Neu-Ulmer Piratenpartei ins Rennen schickt. Der 53-jährige Ingenieur arbeitet als selbstständiger Unternehmer. Betz sagt von sich, dass er als Krebsüberlebender und chronischer Schmerzpatient die Sorgen und Nöte chronisch Kranker aus eigenem Erleben kennt. Er will gegen die schlechte Versorgung in Kliniken kämpfen und sich für einen besseren Umgang mit Schmerzpatienten einsetzen – etwa durch die Verschreibung von Cannabis. Der fünffache Vater hat auch das ehrenamtliche Kultur-, Sport- und Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche im Blick.

Stefan Raab, Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik, lebt im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen. Er will für die AfD in den Bezirkstag einziehen. Als Ziel gibt er unter anderem an, die Jugend für die eigene Geschichte sensibilisieren und Traditionen erhalten zu wollen. Er wolle Verantwortung im Bezirk übernehmen, sagt Raab.

Roy Heydrich aus Nersingen ist gelernter Fachkrankenpfleger – entsprechend legt der Kandidat der V-Partei³ den Fokus seiner Ziele auf das Thema Pflege. Der Kandidat aus Nersingen kritisiert, dass in den schwäbischen Bezirkskliniken viel zu oft nach Standard von vor 20 Jahren gearbeitet werde. Zudem will er sich für ein besseres Image und eine bessere Bezahlung in Pflegeberufen einsetzen.

