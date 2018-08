vor 43 Min.

Das sind die neuen IHK-Vertreter

Regionalversammlungim Landkreisist gewählt

Die neuen Mitglieder der elf Regionalversammlungen der IHK Schwaben stehen fest. Die Wahlbeteiligung liegt, trotz der größeren Zahl von wahlberechtigten Unternehmen, mit 10,8 Prozent auf dem Niveau von 2013.

Folgende Mitglieder gehören der Regionalversammlung im Landkreis Neu-Ulm an: Armin Beer, Böhm und Besold GmbH (Neu-Ulm), Armin Brugger, Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen (Neu-Ulm), Marcello Danieli, Harder Logistics (Neu-Ulm), Klaus Eder, SWU (Neu-Ulm), Michael Gentner, Gentner GmbH (Vöhringen), Friedrich Christian Grimm, Hobbybäcker-Versand GmbH (Bellenberg), Markus Hafner, Markus Hafner Biogas KG (Neu-Ulm), Werner Josef Knittel, Knittel GmbH Städtereinigung (Vöhringen), Ludwig Kränzle, Josef Kränzle GmbH & Co KG (Illertissen), Silvia Lauer, Glöckler & Lauer GmbH & Co Systemhaus KG (Neu-Ulm), Wolfgang Ländle, Ländle GmbH (Weißenhorn), Bernd Joachim Mack, Auto Mack GmbH & Co KG (Senden), Silvia Meinl, Meinl Hotel & Restaurant OHG (Neu-Ulm), Kurt Alexander Motz, Kurt Motz Hoch-, Tief- und Straßenbau Baugesellschaft mbH (Illertissen), Frank Peter, Frank Peter GmbH (Neu-Ulm), Viola Pfersich, Alfred Pfersich GmbH & Co KG (Neu-Ulm), Stefan Reichmann, Reichmann & Sohn GmbH (Weißenhorn), Tobias Schiele, Miller GmbH & Co KG (Altenstadt), Pia Schnarrenberger, Schnarrenberger GmbH (Vöhringen), Dr. Peter Schorr, Möbel Inhofer GmbH & Co KG (Senden), Nicole Schwann, Schwann Design GmbH (Neu-Ulm), Reiner Schwegler, Schwegler Werkzeugfabrik GmbH & Co KG (Vöhringen), Erwin Settele, Settele GmbH & Co KG (Neu-Ulm), Alois Spiegler, VR Bank Neu-Ulm (Neu-Ulm), Gerd Stiefel, Fritz Stiefel Industrie-Vertretungen GmbH (Neu-Ulm), Eva Maria Treu, Rudi Treu GmbH & Co KG (Neu-Ulm), Martin Weimper, Rewe Weimper oHG (Weißenhorn), Egon Welte, Welte-Wenu GmbH (Neu-Ulm), Rainer Wolf, Rainer Wolf Sportartikel (Weißenhorn), Bernhard Überle, Peri GmbH (Weißenhorn), Thomas Zenzinger, Blech & Technik GmbH & Co KG (Vöhringen), Armin Zimmer, Zimmer Medizin Systeme GmbH (Neu-Ulm) und Maximilian Zumsteg, Carl Götz GmbH (Neu-Ulm).

Die neuen IHK-Regionalversammlungen treten im Oktober und November zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen. Sie wählen die Vollversammlung, die sich am 22. Januar konstituiert. (az)

