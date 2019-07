vor 43 Min.

Das wahre Leben beginnt vor der Haustüre

Das Musical „Freude“ hat zum Abschluss des Iller-Musikfestivals wirklich viel Freude gemacht

Von Claudia Bader

Was für eine Freude! Aus den Schülern der Chorklasse an der Bischof-Ulrich-Schule sprudelte sie geradezu heraus. Auch bei den Mädchen und Buben der Jugendkapelle Illertissen waren Motivation und Begeisterung deutlich zu spüren. Mit dem konzertanten Kinder- und Jugend-Musical „Freude“ von Kurt Gäble setzten die jungen Akteure einen glänzenden Abschluss des Iller-Musikfestivals 2019. Gleichzeitig verdeutlichten sie mithilfe eines Erzählers anschaulich, wie einfach es sein kann, verlorene Freude wieder zu finden.

Wer bislang der Ansicht war, Märchen seien nur für Kinder, der hat seine Meinung nach diesen Aufführungen bestimmt geändert. Denn mit dem Märchen-Musical haben der bekannte Komponist Kurt Gäble aus Lauben und Paul Nagler (Texte), Bürgermeister der Nachbargemeinde Holzgünz, die moderne Wertevermittlung durch Märchen für Menschen jeden Alters aufgegriffen und zeitgemäß umgesetzt.

Dass dieses gelungene Musical-Projekt der Musikschule Dreiklang bei den sehr gut besuchten Aufführungen im Wolfgang-Eychmülller-Haus in Vöhringen und in der Festhalle des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen so bejubelt und mit Beifall überschüttet wurde, lag nicht nur am ansprechenden Inhalt des modernen Märchens. Auch die bewundernswerte musikalische Qualität und das nahtlose Zusammenwirken von Schulchor und der mit einigen Aktiven verstärkten Jugendkapelle unter Gesamtleitung von Stefan Tarkövi fesselten. Ebenso die spannenden Texte von Erzähler Wilhelm Schmid.

Die Geschichte spricht Generationen an: Obwohl er in einem „vollautomatischen Stahl-Glas-Haus“ lebt und mit der Herstellung technischer „Freudedinge“ sehr erfolgreich ist, verliert ein ehrgeiziger Geschäftsmann seine eigene Freude. Er fühlt sich – wie vom Schulchor ausdrucksstark verdeutlicht – „gefangen im Netz.“ Über seine Homepage fordert er die Menschen auf, ihm Ratschläge zu erteilen. Er folgt dem Rat aus einer E-Mail und traut sich endlich wieder einmal ins Freie. Doch im unbekannten Terrain muss der Geschäftsmann zunächst Angst und Panik überwinden, ehe er erkennt, dass die schönen Dinge im Leben, wie frische Waldluft, Blumen und das Plätschern eines Baches, nichts kosten.

Während die Jugendkapelle die vielfältigen Naturgeräusche effektvoll zum Klingen brachte, versicherten die Kinder des Schulchors immer wieder mit ihren frischen Stimmen: „Zahlen musst du nichts!“ Bereichert wurde die Aufführung durch solistische Glanzpunkte, die Chorleiterin Cordula Wegerer und Carina Kalwar immer wieder effektvoll einstreuen.

Die Erkenntnis „Geld und Maschinen machten dich alt, weil für dich die Natur nicht mehr galt“, lässt auch das Publikum erkennen, dass Leben mehr bedeutet. Als sich die alte Frau an der Seite des Geschäftsmannes plötzlich in eine junge Schönheit verwandelt und eine Dorfgemeinschaft zum fröhlichen Fest einlädt, fehlt den beiden nichts mehr zum Glück.

Sowohl kleine als auch große Besucher ließen sich anstecken von der im Raum schwebenden, überschäumenden Freude und stimmten begeistert ein: „Es macht Spaß!“ Der anhaltende Applaus galt auch der Vorstufenkapelle, die unter Leitung von Wolfgang Paulus auf die Musical-Aufführung eingestimmt hatte.

