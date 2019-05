13:04 Uhr

David Orlowsky Trio im Roxy: Aufhören, wenn es am schönsten ist

Ein Konzert voller Lebensfreude - und voller Wehmut: Das David Orlowsky Trio gastiert auf seiner Abschiedstour in Ulm und zeigt, warum man seine Kammer-Weltmusik vermissen wird.

Von Florian L. Arnold

„Drei Musiker verabschieden sich von der Bühne“ las man gelegentlich im Vorfeld der Abschiedstournee des David Orlowsky Trios. Das stimmt nicht. Die drei Musiker, die seit 20 Jahren gemeinsam unterwegs sind und sieben gemeinsame Alben aufgenommen haben, gehen künftig ihre eigenen Wege. Keine Rede also von einem endgültigen Abschied von der Bühne, eher eine Weiterentwicklung, wie sie das Trio immer schon antrieb. Im beinahe ausverkauften Roxy gaben sich die drei Meisterinterpreten David Orlowsky (Klarinette), Florian Dohrmann (Bass) und Jens-Uwe Popp (Gitarre) die Ehre, ließen noch einmal diese bis ins winzigste Detail austarierte Klangwelt hören, die dem Trio weltweit Fans bescherte. Ein „Best of“ aus 20 gemeinsamen Bühnenjahren mit eigenen Werken wie auch Bearbeitungen und Arrangements, das Wehmut weckte, aber jenseits der zarten Deckschicht vom Melancholie den Eindruck einer überschäumend heiteren, lebensbejahenden Musik hinterließ.

In den sparsamen Moderationen gab Orlowsky mit Augenzwinkern die eine oder andere Anekdote zum Besten. Etwa, dass das sinfonisch-weite „Insomnia“ auf einer Kreuzfahrt durchs Mittelmeer entstand: „Das war etwas ... Besonderes. Und so eine Reise macht etwas mit einem. Vor allem aber hat es dem Lied gut getan.“ Das Ergebnis: eine, wie man meinen möchte, von sanfter Dünung getriebene Melodie, an den Rändern lockend mit rhythmischen Exaltiertheiten und Einsprengseln arabischer Musik, immer jedoch eine sehr eingängige „Chamber Worldmusic“, wie die drei Musiker ihre Klänge selbst nennen.

David Orlowksy überlässt oft seinen Mitstreitern die Bühne

Orlowsky tritt öfters zur Seite, um seinen hervorragenden Mitstreitern die Bühne zu überlassen. Doch seine Klarinette ist das Rückgrat dieser Klänge und Melodien. Hier hört man das oft beschworene „Lachen“ des Instruments ebenso wie virtuos und vielfarbig ausbrechende Harmonien. Nur selten entfernt sich das Dreigestirn mit perkussiven Elementen oder jazzigen Anklängen (etwa in Dohrmanns Komposition „Des Nachts“) weit von seiner Marke, dem schmeichelnden, seidigen Sound, der sich ganz unbeschwert in Ohr und Hirn begibt, den man sich leicht als Soundtrack einer sommerlichen Reise vorzustellen vermag. Immer ist da etwas zum Schmunzeln, „Goldfinger“ etwa – tatsächlich die Film-Melodie des 60er-Jahre-James-Bond-Films, dessen Gitarren- und Blechbläser-lastigen das Trio gekonnt parodiert.

Ein Schwerpunkt des Programms galt dem jüdischen Klarinettisten Naftule Brandwein, der sich selbst den besten Klezmerklarinettenspieler nannte und der manche Konzerte mit dem Rücken zum Publikum spielte – aus Angst, man könne ihm seine virtuosen Fingergriffe abschauen. Das David Orlowsky Trio setzte diesem begnadeten Exzentriker ein liebevolles Denkmal in geschmeidigen Tönen und juxte über dessen Eigenheit, indem es selbst zeitweise mit dem Rücken Richtung Publikum spielte.

In den an Zugaben nicht armen Abschied vom Trio mischt sich aber auch die Gewissheit, dass man diese Musiker weiterhin erleben wird. Orlowsky konzertiert mit neuen Formationen und schreibt ein Klarinettenkonzert; auch seine Mitspieler feilen an solistischen Ausflügen. Und wer sagt, dass sich dieses formidable Trio nicht eines Tages für ein Revival wieder zusammenfindet?

