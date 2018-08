06:32 Uhr

Decathlon eröffnet Ende September

Eine aktuelle Visualisierung zeigt, wie sich das französische Unternehmen Decathlon in Senden präsentieren will. Die Schilder sind neben der Auffahrt auf das Parkdeck angebracht, im unteren Bild erkennt man die Stangen für die Befestigung.

Der französische Sportartikel-Hersteller baut derzeit seine Filiale am Iller-Center in Senden um. Der Zeitplan ist ehrgeizig: In gut sechs Wochen muss alles fertig sein.

Von Carolin Oefner

Das französische Sportunternehmen Decathlon eröffnet am 27. September, einem Donnerstag, seine Filiale im Iller-Center. Dort befindet sich damit der einzige Standort in Bayerisch-Schwaben (Lesen Sie dazu auch: Decathlon kommt nach Senden ). Schon seit einiger Zeit sind am Gebäude im Sendener Norden Fortschritte zu erkennen. Arbeiter werkeln fleißig innen und außen, um den Eröffnungstermin einhalten zu können. Auch die neue Rampe für das obere Parkdeck entlang der Königsberger Straße steht. Decathlon hat eine aktuelle Visualisierung erstellt, in der das Unternehmensschild groß neben der Auffahrt angebracht ist. Schon länger zeigen Werbebanner, dass das Sportunternehmen ins Iller-Center neben Drogeriemarkt Müller zieht.

Die Filiale des Decathlon bekommt eine Glasfassade

Von außen lässt sich bereits erahnen, wie das Gebäude dann aussehen wird. Klare eckige Formen bestimmen das Gebäude, die Ladenfront besteht aus großen Glasscheiben. Wo bis vor Kurzem noch Container standen und Hügel aus Bauschutt lagen, ist die Fläche vor dem Geschäft nun sauber asphaltiert und Parkplätze durch Pflastersteine gekennzeichnet und damit von der zukünftigen Fahrbahn getrennt.

Der Standort in Senden umfasst rund 2500 Quadratmeter und ist damit eher klein im Vergleich zu anderen Geschäften des Unternehmens. Eine vergleichbare Fläche finden Kunden im Decathlon im Ulmer Blautalcenter, der erst im vergangenen November eröffnet hat. Damit ist der Sportriese aus Frankreich in der Region gleich doppelt präsent.

Vom Sortiment her sollen sich die beiden Filialen, die circa 15 Kilometer voneinander entfernt liegen, ergänzen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung ankündigte, werde das Sortiment lokal an die Bedürfnisse der Sportler angepasst. An beiden Standorten werden demnach Artikel für insgesamt mehr als 70 verschiedene Sportarten mit 35000 Produkten angeboten.

Decathlon hat 50 Filialen in Deutschland

Das Unternehmen sei an dem Standort in Senden interessiert gewesen, weil dort viele Parkplätze vorhanden seien, teilte Decathlon-Expansionsleiter Stefan Kaiser vor einigen Monaten mit. In Deutschland ist Decathlon bisher mit 50 Filialen vertreten.

Insgesamt reiht sich der Sportartikel-Hersteller in eine vielfältige Einzelhandelslandschaft in Senden ein. Neben Nahrungsmitteln und Drogerieartikeln gibt es bereits Anbieter für Kleidung und Sport. IHK-Experten vermuten deswegen auch, dass der Konkurrenzdruck in der Region zunehmen wird. Die ansässigen Unternehmen signalisierten bei der aufkommenden Nachricht vor rund sechs Monaten, dass sie erst einmal abwarten wollen, wie Decathlon aufgestellt sein wird.

In die Räume im Iller-Center, die früher von Modepark Röther gemietet waren, sollte ursprünglich ein Rewe-Supermarkt einziehen – doch diese Pläne haben sich zerschlagen. Nun kommen stattdessen Sportartikel.

