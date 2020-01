14:52 Uhr

Defekte Dachbox öffnet sich auf der A7

Die defekte Dachbox eines heimkehrenden Ski-Urlaubers hat sich auf der Autobahn geöffnet. Der Inhalt flog auf die Fahrbahn.

Aufgrund eines technischen Defekts hat sich am späten Donnerstagabend die Dachbox auf dem Fahrzeug eines rückreisenden Ski-Urlaubers auf der A7 geöffnet. Die Gegenstände verteilten sich auf Höhe von Vöhringen auf der Fahrbahn. Ein nachfolgender 50-jähriger Autofahrer konnte noch ausweichen und abbremsen. Ein dritter, 62-jähriger Autofahrer fuhr jedoch dem vor ihm abbremsenden Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Eine mitfahrende moldauische Staatsbürgerin konnte allerdings kein gültiges Passdokument vorlegen. Sie erwartet nun eine Anzeige und ein Bußgeld von 80 Euro. (az)

