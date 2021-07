Auf dem Ulmer Münsterplatz wird ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt

Am Montag findet auf dem Münsterplatz in Ulm eine Aktion gegen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention statt.

Der "Runde Tisch Häusliche Gewalt Ulm" wird am Montag, 26. Juli, ab 12 Uhr mit einer Aktion auf dem Münsterplatz gegen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention und für deren Umsetzung in allen Europäischen Ländern demonstrieren. Unterstützt wird die Aktion von zahlreichen Einrichtungen, Organisationen und Vereinen.

Die Aktion steht unter dem Motto "Istanbul-Konvention rettet Leben!". 31 Personen werden den Schriftzug hochhalten. Gleichzeitig wird vor Ort eine Papierrolle ausgerollt, auf die mit einer Schablone 302 rote Handabdrücke aufgesprüht werden - jeder Abdruck steht für eine der 302 im vergangenen Jahr in ihrem häuslichen Umfeld ermordeten Frauen in der Türkei. In Deutschland waren es im vergangenen Jahr 122 Frauen, die von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wurden.

Organisation aus Ulm setzt für Gewaltfreiheit in Beziehungen ein

Zusätzlich liegen Plakate mit Informationen zum Thema Gewalt gegen Frauen aus, um die Passantinnen und Passanten zu informieren. Einige Informationen oder Statements werden mehrsprachig ausgelegt.

Der "Runde Tisch Häusliche Gewalt Ulm" setzt sich seit mehr als zehn Jahren für gewaltfreie Beziehungen und für das Recht auf Gewaltfreiheit von Frauen und Kindern ein. Die Istanbul-Konvention steht für das Bekenntnis der Nationen, Frauen und Kindern das Recht auf ein gleichberechtigtes und freies Leben ohne Gewalt zu garantieren! Das müsse auch für die Frauen in der Türkei und jede Frau weltweit gelten. Deutschland und die EU müssten den Druck auf die Türkei erhöhen und antifeministischen Strömungen mit aller Kraft entschlossen entgegengetreten.

Das ist der Hintergrund der Istanbul-Konvention

Die Türkei ist am 1. Juli 2021 trotz massiver internationaler Kritik aus der Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ausgetreten. Erstmals trat somit ein Mitglied des Europarats aus einer internationalen Menschenrechtskonvention aus - ein fatales Signal aus Sicht der Organisatoren. Der Schutz der Frauen vor Gewalt werde dem Schutz der Familie geopfert.

Lesen Sie dazu auch

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lieferte eine Erklärung für den überraschenden Austritt, der für Verwunderung sorgte: Das Abkommen werde von einer Gruppe von Menschen dazu benutzt, "um Homosexualität zu normalisieren". Dies sei ein Verstoß gegen die sozialen und familiären Werte der Türkei, begründete der Kommunikationsdirektor des Präsidentenpalastes.

Alarmierende Zahlen: Gewalt gegen Frauen nimmt zu

Weltweit ist laut dem "Runden Tisch Häusliche Gewalt Ulm" jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen. Auch in Deutschland ist die Istanbul-Konvention noch nicht in Gänze umgesetzt. Es gibt unvermindert hohe Zahlen an Partnerschaftsgewalt. Jeden dritten Tag wird demnach eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet. In Deutschland waren es im vergangenen Jahr 122 ermordete Frauen.

Die Corona-Pandemie hat die Bedrohung durch häusliche Gewalt nochmals verschärft. In der Türkei wurden 2020 über 300 Femizide gezählt. Die Aufkündigung der Istanbul-Konvention in dieser Situation sei ein falsches Signal und bedeute einen enormen Rückschritt beim Kampf für Frauenrechte und Schutz vor Gewalt.

Das fordert der "Runde Tisch Ulm"

Deutschland und die EU müssen sich aus Sicht der Veranstalter diesen Entwicklungen entschlossen entgegenstellen. Antifeministischen Strömungen muss mit aller Kraft entgegengetreten werden. Frauenrechte sind Menschenrechte und dürfen nicht zurückgenommen werden.

"Geschlechtergerechtigkeit und Gewaltschutz sind keine Verhandlungssache." Der "Runde Tisch Häusliche Gewalt" zeigt sich solidarisch mit den Frauen in der Türkei und der türkischen Frauenbewegung und appelliert an die Bundesregierung, dem Austritt der Türkei Konsequenzen folgen zu lassen. (AZ)