29.03.2019

Den ganzen Zauber gibt es im Edwin-Scharff-Haus

Wir verlosen dreimal zwei Karten für die Gala von „World Magic Artists“ mit Florian Zimmer und Kollegen

Florian Zimmer ist zwar ein auch international gefragter Magier – aber einfach herzaubern kann er sein Publikum nicht. Der 35-Jährige hat derzeit ein etwas kurioses Problem: Seit Wochen ist er in Neu-Ulm in aller Munde, die kostenlosen Tickets für seine zum Programm des Stadtjubiläums gehörende Show „World Magic Artists“ am Sonntag, 7. April, in der Ratiopharm-Arena waren nach wenigen Stunden vergriffen. Dabei hat die Öffentlichkeit ganz übersehen, dass die eigentliche Zaubergala schon einen Tag früher, am Samstag, 6. April, im Edwin-Scharff-Haus stattfindet. „Nur wer da hingeht, bekommt die komplette Show“, sagt Zimmer. In der Ratiopharm-Arena sei nur etwa die Hälfte des Programms zu sehen. Und für die Gala im Scharff-Haus gibt es noch Karten.

Tatsächlich ist der große Abend in der Arena nur zum Teil eine Zaubershow: Wer eines der kostenlosen Tickets ergattert hat, bekommt nicht nur eineinhalb Stunden internationale Illusionskunst, sondern zuvor auch feierliche Worte, unter anderem von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. „World Magic Artists“ am Sonntag in der Ratiopharm-Arena ist also die große Eröffnungsfeier des Stadtjubiläums. Bei „World Magic Artists“ am Samstag im Edwin-Scharff-Haus geht es nur um Zauberkunst. Und zwar um ganz herausragende, wenn man Organisator Zimmer glaubt. Er habe „Mega-Acts am Start“, die drei Stunden Programm bieten würden.

Die Künstler kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus China, Taiwan, Holland, Belgien und den USA. Sie wetteifern um den „Internationalen Kulturpreis der Zauberkunst“, der mit 10000 Euro dotiert ist. Vergeben wird er von einer Fachjury, die sich im Scharff-Haus ihr Urteil bilden wird. Über den mit demselben Betrag verbundenen Publikumspreis entscheidet das Publikum in der Arena. Doch die „World Magic Artists“ sind am Samstag mehr als nur die abendliche Gala. Schon um 9.30 Uhr beginnt der zugehörige Fachkongress mit Seminaren bekannter Magier und einer Händlermesse. Organisator Florian Zimmer, der abends auf der Gala natürlich auch selbst Tricks zeigen wird, freut sich auf dieses Stelldichein von Profi- und Hobbymagiern. Er erwartet zudem Besuch: Ein Fernsehteambegleitet für den Kika ein Mädchen, das mit einem Besuch bei Zimmer und dem Zauberertreffen überrascht wird.

Wer die Gala am Samstag, 6. April, ab 19 Uhr im Edwin-Scharff-Haus live erleben will, kann sich online auf worldmagicartists.com eine Karte (ab 31 Euro) kaufen – oder auf ein bisschen Glück hoffen: Wir verlosen dreimal zwei Karten für die Show. Wer gewinnen will, schreibt bis einschließlich Sonntag, 31. März, eine Mail mit dem Betreff „World Magic Artists“ an die Adresse gewinnspiel@nuz.de. Bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Wir wünschen viel Glück! (mgo)

