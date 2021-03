17:00 Uhr

"Denkanstöße" bringen Prominenz nach Ulm

Die Vortragsreihe "Denkanstöße" findet dieses Jahr virtuell statt. Unter anderem kommen Rezzo Schlauch und Namid Kermani dafür nach Ulm.

"Demokratie - Auslauf oder Zukunftsmodell" lautet das provokante Thema der diesjährigen Vortragsreihe Denkanstöße. Seit Jahren schwebe diese Thematik der Ulmer Sozialbürgermeisterin vor. Nicht zuletzt durch die Fridays-for-Future-Bewegung nehme bei Jüngeren zwar das Interesse an Politik wieder zu. Doch gleichzeitig werde es immer schwieriger, einen gesellschaftlichen Konsens zu finden, weil jeder Mensch durch die sozialen Medien zum "Sender und Empfänger" werde.

"Wir brauchen die öffentliche Debatte", betont Mitveranstalterin Prof. Renate Breuninger, die Geschäftsführerin des Humboldt-Studienzentrums ist. In diesem Sinne sei es wichtig, dass die Denkanstöße weitergehen.

Die Liste der Herausforderungen ist lang, und alle etablierten Demokratiemodelle weltweit finden sich im selben Bedrohungsszenario wieder. Selbst die älteste moderne Demokratie in den USA scheint in Gefahr. Fragen tun sich auf: Wird unsere Demokratie dem Druck standhalten? An Vorschlägen für eine Demokratie der Zukunft fehlt es nicht, neue Formen der Partizipation wie Bürgerräte oder urban citizenship wollen der Krise begegnen, um Spaltungen in der Gesellschaft zu überwinden und konsensfähige Lösungen für brennende Probleme zu finden. Wie kann Demokratie gelebt und erneuert werden? Die Denkstöße wollen hier mit diesen Referenten virtuell Beiträge leisten. Die Vorträge finden alle im Stadthaus in Ulm ohne Zuschauer statt und werden live und kostenfrei im Internet übertragen. Hier geht es zum Stream.

"Denkanstöße": Diana Kinnert hält den Eröffnungsvortrag in Ulm

Donnerstag, 11. März: Beginn ist um 19.30 Uhr. Nach einem Gespräch zur Begrüßung zwischen zwischen OB Gunter Czisch, Martin Hettich , Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg und Professor Michael Weber , Präsident der Universität Ulm , hält die 30-jährige CDU-Politikerin Diana Kinnert den Eröffnungsvortrag zum Thema: "Kapitalismus, Flexibilität, Vereinzelung? Rettung der politischen Gemeinschaft". Soeben erschien ihr Buch "Die neue Einsamkeit".

Der Ur-Grüne Rezzo Schlauch kommt am zweiten Tag der "Denkanstöße"

Freitag, 12. März, ist Beginn um 14 Uhr. Bei einer Gesprächsrunde diskutieren Professor Hans-Martin Schönherr-Mann (Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft), Albrecht von Lucke (Publizist, Jurist und Politologe) sowie der bekannte Grünen-Politiker und Rechtsanwalt Rezzo Schlauch . Zuvor hält jeder der Redner ein Impulsreferat. Das Thema: Demokratie heute. Schlauch ist ein politisches Urgestein der Grünen, hat selbst jahrelang die politische Bühne bespielt. Nun sind wirtschaftspolitische Themen in seinen Fokus getreten. Die westlichen Demokratien sieht er von innen und außen gefährdet.

Rezzo Schlauch gehört den Grünen seit 1980 an. Bild: Bernd Weißbrod

Um 17 Uhr liest Namid Kermani, Schriftsteller, Publizist und habilitierter Orientalist, aus seinem Werk "Morgen ist da. Reden." Kermani wurde 2016 sogar als möglicher Bundespräsident gehandelt.

"Demokratie im Wandel" mit Paul Kirchhof

Samstag, 13. März, geht es um 14 Uhr los unter dem Motto "Demokratie im Wandel". Impulsreferate und Diskussionsrunde bestreiten Christoph Kober (Politikwissenschaftler, München ), Erik Albrecht (Journalist) und Dr. Sarah Schilliger (Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern "Urban").

geht es um 14 Uhr los unter dem Motto "Demokratie im Wandel". Impulsreferate und Diskussionsrunde bestreiten (Politikwissenschaftler, ), Erik (Journalist) und Dr. (Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung der "Urban"). Um 17 Uhr geht es weiter mit dem wohl bekanntesten Referenten, Professor Paul Kirchhof , dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter. Sein Thema heißt: "Die Zukunft der Demokratie: verantwortliche Freiheit und parlamentarischer Mut." Sein Ansatz: Die Demokratie ist gefährdet, weil der Einzelne sich mehr und mehr aus der Zugehörigkeit zum Staatsvolk löst. Der Vorschlag des Verfassungsrechtlers: "Beherzter Zugriff für die Demokratie" durch die Parlamente als auch "Freiheit und demokratische Mitbestimmung" jedes Einzelnen. (AZ/heo)

