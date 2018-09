vor 34 Min.

Der Beitritt zur Weißenhorner Wohnungsgesellschaft ist perfekt

Ohne Diskussion stimmt der Marktrat der Kooperation zu. Alle juristischen Hürden sind beseitigt. Damit ist eine zehnmonatige Hängepartie beendet.

Von Willi Baur

Jetzt sind alle juristischen Hürden beseitigt: Der Beitritt des Marktes Pfaffenhofen zur Wohnungsgesellschaft Weißenhorn, kurz WGW, ist perfekt. Am Donnerstagabend hat der Marktgemeinderat einstimmig und ohne Diskussion für den Gesellschaftsvertrag votiert. Die Stadt Weißenhorn und die VR-Bank Neu-Ulm als weitere Gesellschafter hatten das Papier schon vorab abgesegnet.

Eine etwa zehn Monate dauernde Hängepartie ist damit beendet. „Wir haben ja schon Mitte Dezember des vergangenen Jahres unsere Beteiligung an der WGW beschlossen“, erinnerte Bürgermeister Josef Walz an die Vorgeschichte (mehr dazu hier: Es ist ein steiniger Weg zur Wohnungsbaugesellschaft ) . Allerdings habe dann das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde Einwände gegen verschiedene Formulierungen des Vertragsentwurfs erhoben. „Sie sind inzwischen ausgeräumt“, bestätigten Walz und WGW-Aufsichtsrat Alfred Haas bei der Sitzung unisono.

20.000 Euro Stammkapital entfällt auf Pfaffenhofen

Haas zufolge sind in dem ersten Entwurf einige bereits vor längerer Zeit in Kraft getretene Änderungen der Gemeindeordnung unberücksichtigt geblieben. „Jedenfalls wurden die Dinge mittlerweile in den Vertrag eingearbeitet“, berichtete der frühere WGW-Geschäftsführer, der bei dieser Gelegenheit dem Gremium auch seine Nachfolgerin Anja Wenzel vorstellte.

Unter anderem sei dabei der Wirkungskreis der Gesellschaft auf die Gebiete der kommunalen Gesellschafter beschränkt worden. Überdies sollen die von den Kommunen entsandten Aufsichtsratsmitglieder einem Weisungsrecht ihrer jeweiligen kommunalen Gremien unterliegen. Das wird dann fünf der insgesamt sechs Aufsichtsräte betreffen, nämlich vier der Stadt Weißenhorn und einen des Marktes Pfaffenhofen. Ein Mitglied entsendet die VR-Bank Neu-Ulm. Beim Stammkapital entfallen künftig 160000 Euro auf die Fuggerstadt sowie jeweils 20000 Euro auf die VR-Bank und die Marktgemeinde.

In den Vertrag nicht aufgenommen worden sei eine Haftungsbeschränkung der Kommunen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, sagte Haas. Er machte in diesem Zusammenhang auch deutlich, dass die von den Kommunen entsandten Aufsichtsratsmitglieder „nicht zwingend aus den Gemeinderäten kommen müssen“. Unabhängig davon soll ihre Amtszeit an die der kommunalen Gremien angepasst werden. Damit endet sie am 30. April 2020. Der Beitritt des Marktes zur WGW soll Alfred Haas zufolge zum 1. Januar 2019 erfolgen.

