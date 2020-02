18:00 Uhr

Der Berblingerturm: Ein wankendes Wahrzeichen

Von der Adlerbastei aus hatte Albrecht Ludwig Berblinger seinen Flug gestartet, an der gleichen Stelle soll ein um zehn Prozent geneigter Turm an den Schneider von Ulm und seine Erfindung erinnern.

Der Schneider von Ulm scheiterte bei seinem Flug an falschen Berechnungen und bekam dafür viel Spott. Bei einem Denkmal für ihn gibt es erstaunliche Parallelen.

Von Sebastian Mayr

Er soll ja wackeln, das Gefühl des Schwindels vermitteln. Wie beim Fliegen. Doch dass der Berblingerturm schon ins Wanken gerät, bevor er überhaupt errichtet wird, war kein Teil des Konzepts. Seit Mittwoch wird gebaut, erst am Dienstagabend hat der Ulmer Bauausschuss nach einer teils heftig geführten Diskussion entschieden, dass das neue Wahrzeichen der Stadt überhaupt errichtet wird. Denn die Kosten schießen in die Höhe. Bis zu den Feierlichkeiten zum Berblinger-Jubiläum im Mai soll der Turm fertig sein. „Es ist ein ordentlicher Ritt, aber wir werden es schaffen“, versprach Baubürgermeister Tim von Winning in der Sitzung.

Im vergangenen Sommer war die Jury begeistert gewesen vom Vorschlag der beiden Münchner Künstler Johannes Brunner und Raimund Ritz. Der Entwurf sieht einen schräg stehenden und knapp 20 Meter hohen Turm aus gewundenen rot-weißen Stufen vor. Sie erinnern an den Flugapparat des Schneiders von Ulm. Dieser Turm soll betretbar sein und sich bewegen – sodass jeder, der darauf steht, ein Gefühl des Schwindels empfinden kann. Dieses Gefühl dürfte aber nur gelegentlich zu erleben sein. Denn der Turm wird abgesperrt, nur eine Windung soll frei begehbar sein. Die Stadtverwaltung fürchtet, dass beispielsweise Betrunkene in die Donau stürzen könnten. Und: Die Statik erlaubt nur maximal 30 Besucher gleichzeitig. Sonst könnte der Berblingerturm zu stark schwanken und Menschen abwerfen oder selbst Schaden nehmen. Wer also hinauf will, kann das bei Führungen tun.

Albrecht Ludwig Berblinger: Sein Geburtstag jährt sich zum 250. Mal

Von der ursprünglichen Idee ist nicht mehr viel geblieben. Die Kosten sind um mehr als die Hälfte gestiegen: von eigentlich fest vereinbarten 500000 Euro auf 786000 Euro. Und zu einem Ort für die Bürger der Stadt kann der Berblingerturm nur bei Führungen werden. Für Bürgermeister von Winning steht dennoch außer Zweifel: „Das ist ein beeindruckendes Denkmal. Egal, ob man es begehen kann oder nur manchmal begehen kann oder nur teilweise begehen kann.“

Dass die Kosten explodieren, liegt zum einen am Boden: Der ist unter anderem wegen der historischen Stadtmauer weit weniger tragfähig als erhofft. Errichtet wird der Berblingerturm an der Adlerbastei zwischen dem Seniorenzentrum Dreifaltigkeitshof und dem derzeit leer stehenden, schwimmenden Restaurant Bootshaus. Dort hatte Albrecht Ludwig Berblinger am 31. Mai 1811 seinen Flug gestartet – und war in die Donau gestürzt, weil er die Thermik über dem Wasser falsch berechnet hatte.

Erinnerung an den Schneider von Ulm

Falsche Berechnungen ließen den Schneider von Ulm damals abstürzen, der Spott der Ulmer begleitete den Mann bis zu seinem Tod. Nun brachten falsche Berechnungen den Turm zu Berblingers Ehren ins Wanken. Und auch der Spott dürfte nicht lange auf sich warten lassen. FWG-Mann Karl Faßnacht war sich in der Sitzung sicher: „Gelacht wird sowieso.“ Das Projekt abzublasen, wäre aber ein großer Fehler, warnte er – obwohl die Stadt bei Kostensteigerungen das Recht dazu hätte. Doch weil die Metallarbeiten schon begonnnen haben, fallen in jedem Fall Kosten an. Die Räte mussten also entscheiden: einen Turm bauen lassen für fast 800000 Euro statt einer halben Million? Oder keinen Turm bauen lassen und dennoch womöglich die Hälfte bezahlen?

Winfried Walter und Günter Zloch (CDU/UfA) kritisierten die Verschwendung von Steuergeldern. Reinhard Kuntz (FWG) wähnte sogar Kalkül hinter der Kostensteigerung: War anfangs mit Absicht ein zu niedriger Preis angegeben worden, um dann die Zusatzkosten aufzuschlagen? „Der blöde Gemeinderat genehmigt es ja“, ätzte Kuntz.

Neue statische Berechnungen für den Berblingerturm in Ulm

Doch die Erklärung für die Mehrkosten ist wohl eine andere: Die Künstler hatten zwar ein statisches Gutachten anfertigen lassen, aber keinen Schwingungsexperten beauftragt. Das holte die Stadt nach – und bekam eine ganz andere Kostenschätzung und neue Sicherheitsbestimmungen vorgelegt. Dazu kamen die teuren Fundamentarbeiten: Der Berblingerturm muss 14 Meter tief in der Erde verankert werden.

Walter, Zloch und Kuntz stimmten gegen das Projekt. Die neun übrigen Räte waren dafür, sparten aber auch nicht mit Kritik. Mit der Eröffnung des Berblingerturms sollen die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag des Schneiders von Ulm beginnen.

Zwischen 15. Mai und Ende Juli gibt es viele Veranstaltungen, darunter einen emissionsfreien Langstreckenflug von der Donaumündung bis zur -quelle, einen Innovationswettbewerb und kulturelle Angebote.

