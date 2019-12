vor 52 Min.

Der Bürgermeister macht sich Sorgen um die Zukunft

Josef Walz stellt den Haushaltsentwurf für 2020 vor. Insgesamt steht der Markt finanziell gut da – doch eine Sache bereitet dem Bürgermeister Kopfzerbrechen.

Von Christoph Lotter

Finanziell steht die Marktgemeinde Pfaffenhofen gut da. Von einer „erfreulichen Entwicklung“ sprach Bürgermeister Josef Walz am Montagabend, als er den Ausschüssen des Marktgemeinderates den Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 präsentierte. Doch ein Thema bereitet dem Rathauschef große Sorgen: Pfaffenhofen muss in Zukunft wohl eine ganze Menge Geld einsparen.

Noch können die Markträte aber aus dem Vollen schöpfen. Viel Geld bringt das neue Baugebiet Hasenäcker: 2,2 Millionen Euro spült der Verkauf der Grundstücke in die Kassen des Marktes. Auf Rekordniveau bewegen sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer: Mit rund 4,9 Millionen Euro rechnet Kämmerin Katrin Müller-Gau im kommenden Jahr. Pro Kopf bedeutet das 905 Euro – so viel wie noch nie zuvor. Das freute auch Walz: „Ein gutes Zeichen, unseren Bürgern geht es gut.“ Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren es 758 Euro pro Einwohner, heuer 859 Euro pro Kopf.

Pfaffenhofen nimmt 2020 keine neuen Kredite auf

Die Einkünfte aus der Gewerbesteuer stagnieren hingegen auf dem Vorjahresniveau. In Müller-Gaus Kalkulation belaufen sich die Einnahmen auf 1,8 Millionen Euro. Mit etwas weniger Einnahmen rechnet die Kämmerin bei den Schlüsselzuweisungen des Landkreises. 1,4 Millionen Euro sieht der Haushaltsentwurf für 2020 vor, knapp 200000 Euro weniger als in diesem Jahr. Walz: „Je nachdem, ob große Städte wie München oder Augsburg den Topf nicht mehr anzapfen, könnte es auch noch etwas mehr werden – wir planen aber vorsichtig.“ Gesichert ist die Prognose auch bei der Kreisumlage noch nicht. Im Vergleich zum Vorjahr wird sie wohl um rund 100000 Euro steigen. Somit muss Pfaffenhofen 2020 voraussichtlich etwa 3,8 Millionen Euro an den Landkreis überweisen.

13,4 Millionen Euro umfasst der Verwaltungshaushalt, aus dem laufende Ausgaben wie zum Beispiel Gehälter gezahlt werden. Dazu kommen 7,9 Millionen Euro im Vermögenshaushalt, der die kommunalen Investitionen abdeckt. Ungefähr 7,1 Millionen Euro hat der Markt dafür aktuell auf der hohen Kante. Auf etwa 1,4 Millionen Euro davon soll 2020 zurückgegriffen werden. Demgegenüber stehen derzeit rund 2,6 Millionen Euro Schulden, die im kommenden Jahr um weitere 300000 Euro getilgt werden sollen. Neue Kredite nimmt der Markt auch im kommenden Jahr nicht auf. Ein neues Darlehen über 670000 Euro ist im aktuellen Finanzplan erst für 2022 vorgesehen. Ob das tatsächlich notwendig wird, ist der Kämmerin zufolge derzeit aber nicht mit Sicherheit zu sagen. Das komme unter anderem darauf an, ob die Kosten für geplante Projekte so eintreffen wie erwartet.

Der Wegfall der Straßenausbaubeiträge trifft Pfaffenhofen hart

Zu den größten Ausgaben zählt die Sanierung des Kindergartens und der Kinderkrippe St. Monika. Bis 2022 werden hierfür fast drei Millionen Euro fällig. Die Renovierung der „Alten Schule“ schlägt insgesamt mit knapp einer Million Euro zu Buche. Das Rathaus wird für rund 1,6 Millionen Euro barrierefrei gemacht. Für das neue Feuerwehrhaus in Pfaffenhofen werden zwei Millionen Euro fällig, für das der Feuerwehr Roth/Berg eine Million Euro. Es sind aber nicht diese Kosten, die die Marktgemeinde in Zukunft vor schwierige Herausforderungen stellen. Der Wegfall der Straßenausbaubeiträge bereitet dem Bürgermeister ernsthafte Sorgen. 45000 Euro bekommt Pfaffenhofen 2020 als Kompensation vom Freistaat. In den Folgejahren werde sich der Betrag wohl auf 50000 Euro einpendeln, vermutete Müller-Gau. „Das reicht bei Weitem nicht aus. In der Regel kosten Straßensanierungen mehrere Millionen Euro“, betonte Walz. „Wir müssen uns künftig Gedanken machen, welche Straßen wir überhaupt sanieren können. Die Gelder dafür müssen wir schließlich anderswo wegnehmen.“

Es gibt aber auch gute Nachrichten. Die Beiträge für die Abwasserleitung von Beuren zur Pfaffenhofener Kläranlage könnten geringer ausfallen aus gedacht. Nach einer Gesetzesänderung könnte das bereits abgeschlossene Projekt doch noch finanziell vom Freistaat gefördert werden. Walz sprach von bis zu 50 Prozent – einen entsprechenden Antrag habe die Verwaltung bereits eingereicht. Walz: „Die Bescheide will ich noch selbst unterzeichnen.“

Die Markträte äußerten bei den Vorberatungen keine Einwände gegen den Haushaltsentwurf und stimmten allesamt zu. Am Donnerstag, 12. Dezember, soll der Marktgemeinderat den Haushalt in einer öffentlichen Sitzung beschließen. Diese findet um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.

