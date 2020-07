vor 20 Min.

Der FV Ay steht unter neuer Führung

Plus Die Fußballer sind relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen und schauen mit Zuversicht in die Zukunft.

Von Angela Häusler

Der FV Ay schaut wieder mit Zuversicht in die Zukunft: Mit verjüngtem Vorstand und auch Neuzugängen unter den Spielern fühlen sich die Fußballer fit für den Spielbetrieb.

Die jungen Mitglieder bringen sich aktiv ein

Es ist genau ein halbes Jahr her, dass der scheidende Vorsitzende Ulrich Hanser erklärte, dass es ein „Weiter so“ nicht geben werde. Dabei ging es in erster Linie um die Mitgliedersituation und die Bereitschaft, aktiv in der Vereinsarbeit mitzuwirken. In beiderlei Hinsicht, so Hanser bei der Jahreshauptversammlung auf dem Vereinsareal, habe es Fortschritte gegeben: „Die Mannschaft hat festgestellt, dass ihnen am FV Ay was liegt“, so Hanser. Es habe sich sowohl ein junges Team gefunden, das sich aktiv einbringt, als auch neue Hobby-Fußballer, die mittrainieren. Auch ein neuer Spielertrainer ist nun dabei. Allerdings fanden die Aktivitäten im Frühling wegen Corona ein jähes Ende – und auch die Einnahmen brachen damit ein. Der FV behalf sich mit einem „virtuellen Vereinsheim“, wo per Messengerdienst Verbindung gehalten und sogar virtuelles Bier gegen eine Spende für den FV ausgeschenkt wurde. Sehr geholfen habe der Vereinskasse die Bereitschaft der Platzwarte, ihre Tätigkeit ohne die übliche finanzielle Entschädigung auszuführen, berichtete Hanser. Ziel sei es, den Positiv-Trend fortzuführen und in sechs Jahren wieder eine komplette Jugend präsentieren zu können.

Jürgen Schuster ist der neue Vereinschef

Hanser stellte sich nach vierjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wahl und übergab sein Amt an Nachfolger Jürgen Schuster, der zum neuen Vereinschef bestimmt wurde. Schuster, bislang Jugendleiter, hatte zuvor über ein bewegtes Jahr in der Jugendabteilung berichtet. Letztendlich habe man aber gemeinsam mit den Spieler-Partnern aus Senden und Gerlenhofen Positives auf die Beine gestellt. Als Spielgemeinschaft stellten die Vereine sämtliche Jugendmannschaften bis auf eine A-Jugend und bestritten auch selbst organisierte Turniere, etwa Bezirkspokal-Endspiele in Ay.

Für die erwachsenen Spieler verlief die vorzeitig abgebrochene Saison durchwachsen, wie Sprecher André Englet erklärte. So gebe es für die Reservemannschaft „noch Luft nach oben“ und die 1. Mannschaft hoffe auf einen einstelligen Tabellenplatz, nachdem sie von Rang 6 auf Rang 11 eingebrochen war. Doch vorerst seien sämtliche Spieler sehr motiviert beim Training, das seit Kurzem wieder möglich sei.

Für Neuanschaffungen gibt es keine Geldreserven

Trotz der Krise stehe der Verein finanziell stabil da, erklärte Kassenwart Carsten Hafran. Bereits in den letzten Jahren hätten sich Einnahmen und Ausgaben die Waage gehalten, das erwarte er auch für 2020. Doch es sei nicht möglich gewesen, Reserven etwa für Neuanschaffungen zu bilden.

Neben Schuster als neuem Vereinschef wählte die Versammlung Helmut Frank wieder als stellvertretenden Vorsitzenden und André Englet als weiteren Stellvertreter. Kassenwart ist nun Günther Englet, Schriftführer Thomas Mühlebach, Jugendleiter Thomas Mühlberger. Beiräte sind Benni und Paul Aigner, Hermann Lehner, Oliver Linder, Manuel Oppold, Christian Schilling, Siegfried Weber und Harald Richter. Mit dem neuen Team ist Schuster guter Dinge: Er wolle den Verein mit gesundem Menschenverstand weiterführen. „Ich habe nicht vor, zum Totengräber des FV Ay zu werden“, so Schuster.

Themen folgen