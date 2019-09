vor 23 Min.

Der Horror der Erwachsenenwelt

Das Stück „Die Durstigen“ am Ulmer Akademietheater spielt in einem zugemüllten Pathologiekeller. Es zeigt die Welt der Erwachsenen als eine hoffnungslose Angelegenheit.

Das düstere Existenzdrama „Die Durstigen“ am Ulmer Akademietheater ist streckenweise harter Stoff

Von Dagmar Hub

Ein Zettel liegt auf jedem Sitz. „Das Stück handelt nicht von dir, sondern von deinem Nachbarn“, steht darauf. Freilich, jeder hat einen Sitznachbarn, und so meint Leonie Hassfelds Inszenierung von „Die Durstigen“ des französisch-kanadisch-libanesischen Autors Wajdi Mouawad eben doch jeden Zuschauer persönlich. Leonie Hassfeld platziert als ihre erste Regiearbeit am Ulmer Akademietheater Mouawads düsteres Existenzdrama „Die Durstigen“ („Les Assoiffés“, 2006) in eine mit leeren Getränkedosen vermüllte, emotionslos-kalte Gerichtspathologie im Keller eines Gebäudes, die durch die Souterrain-Lage des Akademietheaters glaubwürdig wird.

Irgendwann, mit 16 oder 17, endet die Magie der Kindheitsträume und man erkennt, dass man allein ist im eigenen Leben. So auch der Pathologe Chris (Tim Richter), der als „Boon“ genannter Jugendlicher davon träumte, Schriftsteller zu werden und den Figuren seiner Fantasie literarisches Leben einzuhauchen. Stattdessen arbeitet er 15 Jahre später als Pathologe in den Kellerräumen, wo er seine Ruhe hat, mit den Körpern von Menschen, die kein Leben mehr haben. Eigentlich logisch, wenn man der Kernaussage des Stückes folgt: dass in der Welt der Erwachsenen kein Raum ist für Lebensfreude, für Liebe, Fantasie und Schönheit. Chris hat mit jener Zeit seines Lebens, als er noch seinen Träumen folgte, abgeschlossen – bis eine Wasserleiche auf seinem Tisch landet. Was er zu untersuchen hat, sind die körperlichen Überreste seines Jugendfreundes Sylvain Murdoch, der als 17-Jähriger verschwand. Der Pathologe taucht tief in seine damalige Existenz, wühlt in den Gedärmen der Erinnerung. Boons Fantasiefigur, das rebellische Mädchen Norway, erwacht zum Leben und wird zur jungen Frau, die mit Murdoch starb: Es gibt an der Schwelle zum Erwachsenwerden nur den Tod, sagt das Stück. Den inneren, den der Träume und Hoffnungen, oder den äußeren, endgültigen.

Leonie Hassfeld wählt starke, bisweilen obszöne Bilder, wenn sie ihr Publikum in Szenen von Rebellion, Aufbegehren und Hass auf eine vermeintlich unausweichliche Konformität stürzt. Teilweise kommt das horrorfilmartig daher, teilweise auch nicht ohne eine Spur von Komik, wenn Joni-Beth Brownlee und Ayla Laengerer als gespaltenes Ich der Romanfigur Norway gemeinsam eine Kakophonie der menschlichen Existenz singen.

Vor allem Lars von Kiedrowksi als Murdoch spielt die Palette der heftigen Gefühle zwischen Aggression und Depression großartig – laut und vulgär und überzeugend in der Ratlosigkeit. Was verstörend und ungelöst bleibt, ist dem Stück immanent: Der Weg zum Erwachsenwerden muss nicht zwangsläufig in graue Routine und hoffnungsloses Funktionieren führen, wie Mouawad es impliziert. Er könnte auch Kreativität oder die Übernahme von Verantwortung bedeuten.

Ein wesentliches Problem des ins Deutsche übersetzten Textes Mouawads ist der häufige Wechsel des Namens des fiktiven Mädchens, das zum Teil „Norwegen“ genannt wird, zum Teil „Norway“. Aber während „Norwegen“ keine inhaltsbezogenen Assoziationen auslöst, kann „Norway“ das sehr wohl. Schlampig gesprochen steht die fiktive Figur für ein „No way“ (auf keinen Fall), das Mouawads jugendliche Protagonisten einer kalt-funktionierenden Welt verweigernd entgegenhalten, es steht aber auch für die Aussichtslosigkeit der Perspektive des Stücks. Weder Sylvain Murdoch noch Boon sehen einen Weg, ein erwachsenes Leben sinnvoll zu leben.

Die nächsten Aufführungen finden am 2. und 3. Oktober jeweils um 20 Uhr statt. Bereits am 9. Oktober hat Peter Handkes „Kaspar“ an der AdK Premiere – allerdings in der Schirmer-Montagehalle in der Frauenstraße 87.

