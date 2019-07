00:35 Uhr

Der Künstler, der den Himmel öffnete

Eine liebevoll gestaltete Schau zeigt in Roggenburg die Arbeit des Malers Franz Martin Kuen

Von Ronald Hinzpeter

Der Schatz passte problemlos in die Jackentasche. Er war flach, rechteckig und nur gut handtellergroß. Und eigentlich war es nur Papier, vom Gebrauch in vielen Jahren schon abgegriffen. Doch dieses unscheinbare Büchlein war randvoll mit Zeichnungen. Von denen ließ sich der Künstler im Laufe seines produktiven Lebens immer wieder inspirieren – ein Schatz an Motiven und Ideen, die der ausgesprochen produktive Weißenhorner Maler Franz Martin Kuen (1719-1779) für sich zu nutzen wusste. Der Rokoko-Künstler war im 18. Jahrhundert gut im Geschäft. Er hat in Schwaben mehr als 35 Kirchen ausgemalt und den Gläubigen mit seinen Deckenfresken im wahrsten Sinne des Wortes den Himmel geöffnet. Zu seinem 300. Geburtstag ist ihm jetzt eine sehr liebevoll aufgemachte Ausstellung im Kloster Roggenburg gewidmet, die vom morgigen Donnerstag, 18. Juli, an zu sehen ist.

Die Schau blickt dem Künstler sozusagen über die Schulter, denn sie präsentiert viele Skizzen und Studien, die Kuen angefertigt hat, und natürlich auch Fresken – sowie das Notizbüchlein. In dem dürfen die Besucher zwar nicht selber blättern, doch sämtliche der gut 100 Zeichnungen wurden herausvergrößert und zu einer Bilderwand zusammengefügt. Sie zeigt, welch hervorragender Zeichner Kuen war, der mit sicherem Strich Köpfe, Figuren, Szenen und Gebäude skizzieren konnte.

Er hatte bekanntlich einen berühmten Lehrmeister, den venezianischen Starmaler Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770). Bei dem hospitierte der Weißenhorner für einige Monate und schaute sich sehr viel dabei ab, wie in der Ausstellung sehr gut zu sehen ist. So sind auch Zeichnungen aus der Skizzensammlung zu sehen, die Kuen nach den Originalen des Italieners angefertigt hat. Sie wären um ein Haar der Welt verloren gegangen: Sie waren auf Umwegen in einer Ravensburger Papiermühle gelandet. Dort entdeckte sie 1925 ein Altwarenhändler, der erkannte, dass dies keine gewöhnlichen Allerweltsskizzen waren. Die Stadt Weißenhorn bekam die Blätter für 600 Reichsmark angeboten. Es war gut angelegtes Geld, nachdem sich herausstellte, dass es sich tatsächlich um Kuen-Zeichnungen handelte.

Die Ausstellung unter dem Titel „Schwäbische Frömmigkeit in venezianischem Glanz“ ist bereits die zweite, die sich in diesem Jahr Franz Martin Kuen widmet. Die erste im Heimatmuseum Weißenhorn, die sich hauptsächlich seiner Person widmete, ist gerade zu Ende gegangen. Dass nun die zweite Schau, die sich seinem umfangreichen Werk widmet und ihn auch als Altar- und Porträtmaler würdigt, in Roggenburg gezeigt wird, ist nur folgerichtig, denn rund 20 Jahre lang hatte er bis 1760 das Prämonstratenser-Kloster Roggenburg mit Fresken und Gemälden bereichert.

Leider ging vieles im Laufe der Zeit verloren, vor allem die großen Deckenfresken in der Klosterkirche. Nachdem ein großer Teil 1845 herabgestürzt war, wurden die beschädigten Reste abgeschlagen. Somit ist sein Hauptwerk in Roggenburg unwiederbringlich zerstört. In den Jahren 1900 und 1901 bekam die Kirchendecke neue Hauptfresken, diesmal von der Hand des Münchner Malers Waldemar Kolmsperger. Doch etliche Nebenfresken Kuens blieben erhalten. Sie sollen den Betrachtern künftig per Fernglas nähergebracht werden, wie der Chef des Bildungszentrums, Pater Roman Löschinger, und der Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums, Matthias Kunze, versprechen. Auch diese Werke sind Teil der Ausstellung, die mit einigem Aufwand zusammengestellt wurde. Die empfindlichen Bilder stammen nicht nur aus den Beständen des Klosters, sondern wurden in ganz Süddeutschland zusammen getragen. Das hat einiges an Geld gekostet, wie Kunze und Löschinger andeuten, ohne ins Detail gehen zu wollen. Da konnte es passieren, dass der Transport einer klimatisierten Bilderkiste mit 3000 Euro zu Buche schlug. Deshalb zapften die Ausstellungsmacher nicht nur öffentliche Geldquellen an, sondern besorgten sich auch Sponsorengelder. Den größten Batzen spendierte übrigens ein Illertisser, der Unternehmer Josef Kränzle.

Der Blick der Schau richtet sich aber nicht nur zurück in die Vergangenheit, sie holt Kuen ein Stück weit in die Gegenwart. Der Weißenhorner Künstler Norbert Riggenmann hat einige moderne Interpretationen des großen Malers geschaffen. Am augenfälligsten sind die überdimensionalen Kuen-Porträts, die nun an der Fassade des Bildungszentrums hängen. Sie zeigen Kuen ganz so, wie der Pop-Art-Künstler Andy Warhol einst Prominente von Elvis Presley bis Marilyn Monroe zu knallfarbigen Ikonen der Moderne gemacht hat. Das hat einen kleinen Nebennutzen: Die großformatigen Drucke verdecken die etwas abgewitterten grünen Fassadenplatten.

Die Ausstellung „Schwäbische Frömmigkeit in venezianischem Glanz“ im Kloster Roggenburg ist donnerstags bis sonntags bis zum 1. Dezember zu sehen. Nähere Informationen zur Schau und zum Begleitprogramm stehen im Internet unter www.kultur-im-kloster.info.

