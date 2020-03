vor 54 Min.

Der Kunstverein Ulm sucht persönliche "Lieblingsstücke"

Der Kunstverein sammelt Lieblings-Kunstwerke für eine große Ausstellung. Dabei interessiert sich der Verein auch für die Geschichten hinter dem Werk.

Von Ralph Manhalter

Niedlich sieht er aus, der schneeweiße West Highland Terrier aus Porzellan. Die Grenzen zum Kitsch erscheinen bei diesem Stück fragil und bestenfalls situationsbedingt. Dennoch ein echter Jeff Koons , bereichert in seiner Funktion als Blumenvase mit ein paar hübschen Tulpen, Letztere natürlich nicht aus der Hand des weltbekannten US-amerikanischen Gegenwartskünstlers. Dieses Stück ist nun ein „Lieblingsstück“ von vielen. Der Kunstverein Ulm hatte seine Mitglieder vor einiger Zeit dazu aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen zu durchforsten, um ein oder mehrere Stücke der Öffentlichkeit in einer Ausstellung zu präsentieren. Bislang gingen etwa fünfzig Artefakte aus privater Sammlung ein.

Kunst trifft auf Geschichten: Kunstverein Ulm sammelt "Lieblingsstücke"

Angedacht sei, so der Vorsitzende des Vereins Hartmut Dippel , die Exponate mit Geschichten anzureichern: Was verbindet den Sammler mit dem Kunstwerk? Welche Erinnerungen weckt es? Entscheidend sei der ideelle Wert der Leihgabe. Geschäftsführerin Marion Klemp-Höpfner ergänzt, dass Kunstgegenstände durch persönliche Erzählungen ganz anders begriffen werden können als im geschichtslosen Zusammenhang. Die Vernissage zu den „Lieblingsstücken“ findet am 21. März statt, bis zum 3. Mai ist die Ausstellung dann im Saal des Kunstvereins im Schuhhaus geöffnet.

Um die Geschichten rund um die ausgestellten Liebhaberstücke auch nach der Eröffnung einem Publikum erfahrbar zu machen, geht der Kunstverein neue, digitale Wege. Neben jedem Exponat werde ein QR-Code geduckt sein, welcher nach dem Abscannen mit dem Smartphone die benötigten Informationen auf das Display liefert, berichtet Klemp-Höpfner nicht ohne Stolz. Man müsse angesichts schwindender Mitgliederzahlen – hier stellen die Ulmer keine Ausnahme im Vereinsleben dar – experimentieren, um erfolgreich zu sein, sagt sie. Düppel und Klemp-Höpfner äußern unisono den Wunsch, für die Ausstellung noch wesentlich mehr Exponate mit dazugehörenden Geschichten zu sammeln – denn jedes Stück und jede Erzählung sei etwas Besonderes, Einmaliges. Dabei können sich die bereits eingegangenen Leihgaben durchaus sehen lassen. Neben Jeff Koons wird der Besucher auf Joseph Beuys stoßen, auf Günther Ücker und Elvira Bach. Aber auch regionale Kunst, wie Werke des Ulmers Wilhelm Luib , wird zu betrachten sein.

Das Programm 2020 des Kunstvereins geht weiter

Im Schuhhaussaal werden ab Ende März vor allem Druckgrafiken zu bestaunen sein, aber auch mit einigen Skulpturen kann man rechnen. Wer nun aber meint, nach der Ausstellung lege der Kunstverein die Hände in den Schoß, der irrt. Unmittelbar folgend präsentiert der Ulmer Künstler und ehemalige Dermatologe Burkhart Tümmers seine Zeichnungen bekannter Zeitgenossen. Im Sommer schließlich wird jeder Künstler im Verein aufgerufen, eigene Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Haben Sie auch ein Lieblingsstück, das Sie gerne einmal ausstellen möchten? Alle Informationen finden Sie unter www.kunstverein-ulm.de. Sie erreichen den Kunstverein unter info@kunstverein-ulm.de.

