vor 41 Min.

Der Mäher schafft wertvollen Lebensraum

Mäharbeiten an der Donau sorgen für sichere Dämme und wertvolle Wiesen an den Staustufen zwischen Oberelchingen und Donauwörth.

Was die Arbeiten an den Staustufen zwischen Oberelchingen und Donauwörth bewirken sollen

Die Bayerische Elektrizitätswerke (BEW) beginnt in diesen Tagen mit den Mäh- und Pflegearbeiten an den Staustufen entlang der Donau zwischen Oberelchingen und Donauwörth. Diese werden mit den Naturschutzbehörden der Regierung von Schwaben und der jeweiligen Landkreise abgestimmt. Die BEW führt die Mäharbeiten im Rahmen der Unterhaltsmaßnahmen am Fluss durch und trägt damit laut Pressemitteilung gleichzeitig zum Erhalt der Artenvielfalt von Flora und Fauna bei.

Als Betreiber von zehn Wasserkraftwerken an der Donau ist BEW für den Unterhalt an insgesamt 73 Flusskilometern zwischen Oberelchingen und Donauwörth zuständig. Zu den notwendigen Unterhaltsmaßnahmen gehört auch das regelmäßige Mähen entlang der Dämme und Deiche. Im Bereich der Staustufen wird deshalb auf der Landseite zwei Mal im Jahr – im Frühjahr und Herbst – gemäht. Auf der Wasserseite genügt eine Mahd pro Jahr.

Bei den Mäharbeiten spiele auch der Naturschutz eine wichtige Rolle, heißt es in der Pressemitteilung: Denn mit der Maßnahme trage die BEW zum Erhalt wertvoller Lebensräume bei. Dabei handelt es sich um sogenannte Extensivwiesen, zu denen in Teilen auch die ökologisch wertvollen Halbtrockenrasen gehören. Diese besonders nährstoffarmen und trockenen Wiesen zeichnen sich durch ihre große Artenvielfalt aus. Nach dem Mähen wird das Mähgut abgerecht, wodurch die Halbtrockenrasen erhalten bleiben.

„Die Halbtrockenrasen an den Dämmen und Deichen entlang unserer Flüsse sind potenzieller Lebensraum vieler seltener und gefährdeter Arten und deshalb besonders wertvoll“, betont Susanne Kuffer von der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben. Und weiter: „Ohne regelmäßige Pflege würden diese Flächen zuwachsen oder verbuschen. Die mit den Fachexperten abgestimmte Pflege der Dämme durch BEW trägt dazu bei, die ökologische Vielfalt an den Flüssen zu erhalten.“

Die Mäharbeiten an der Donau werden von zwei Teams durchgeführt. Das erste Team startete im Stauraum Gundelfingen, das zweite im Stauraum Höchstädt. Die Fachkräfte arbeiten sich dann jeweils flussauf- beziehungsweise -abwärts vor und beenden die Mäharbeiten Ende Juli an den Staustufen Donauwörth beziehungsweise Oberelchingen. Beeinträchtigungen für Spaziergänger und Fahrradfahrer entstehen laut BEW während der Mäharbeiten nicht: Die dammbegleitenden Wege müssen nicht gesperrt werden. (az)