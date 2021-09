Der SSV Ulm 1846 feiert mit seinen Sport-Stars Leberer, Abele und Berger

Plus Ralf Leberer, Arthur Abele und Janine Berger vertraten den SSV Ulm 1846 bei Olympia, nun feiern sie das Jubiläum ihres Vereins. OB Czisch gibt ein Versprechen.

Ulms größter Sportverein, der SSV Ulm 1846, ist 175 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern – und das taten die Klubmitglieder am Samstag. Der Verein hatte auf der Gänswiese ein großes Festzelt aufgebaut und davor Tische und Bänke, Spielgeräte für Kinder und auch eine Hüpfburg. Präsident Willy Götz äußerte fünf Wünsche, Oberbürgermeister Gunter Czisch machte ein Versprechen.