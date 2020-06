11:23 Uhr

Der Samstag der Großdemos in Ulm

Demonstriert wurde am Samstag sowohl in der Friedrichsau als auch in der Ulmer Innenstadt. Während sich in der Au die Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen versammelten, ging es auf dem Münsterplatz gegen Rassismus.

Plus Auf dem Münsterplatz setzen Demonstranten ein Zeichen gegen Fremdenhass, während in der Friedrichsau die Initiative „Querdenken“ Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen versammelt

Von Andreas Brücken

Mehrere Tausend Besucher hatten die Organisatoren der Initiative „Querdenken“ erwartet, nur rund 1500 Teilnehmer waren in die Friedrichsau gekommen. Wie bereits in den vergangenen Wochen, machten hier die Redner ihrem Ärger über die Maskenpflicht oder die Kontaktbeschränkungen Luft. Zur gleichen Zeit wurde auch in der Ulmer Innenstadt demonstriert, allerdings nicht gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, sondern gegen Rassismus und Ausgrenzung.

Kritik an der Situation in Schulen und Kindergärten in der Corona-Krise

Kathrin und Maria, zwei Lehrerinnen aus Heidenheim, die nur ihre Vornamen preisgeben wollten, kritisierten in der Friedrichsau die aktuelle Situation an Schulen und Kindergärten, die derzeit nur eingeschränkt in Betrieb sind.

Christian Kreiß, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Aalen, schilderte in seiner Rede die weltweiten Auswirkungen der Corona-Krise. Die Zahl der hungernden Menschen habe sich auf 260 Millionen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Besonders die armen Länder wie Indien seien durch die Maßnahmen hart getroffen worden, erklärte Kreiß und erinnerte gleichzeitig an die Absolventen der Hochschulen, die nach diesem Semester in die Arbeitslosigkeit entlassen werden würden. Doch sei der Grund dafür nicht das Coronavirus selbst, sondern die Angst davor, die systematisch „von ganz oben“ durch die einseitige Berichterstattung in den „Leitmedien“ geschürt würde, wie Kreiß erklärte, und er sprach von einem „internen Papier“ der Bundesregierung, wonach vorsätzlich Panik in der Bevölkerung erzeugt werden solle. Als Beleg dafür führte er die Pflicht für den Mundschutz an: „Die Masken erzeugen nicht nur Angst, sie halten diese auch aufrecht.“

Mit markigen Worten deutete der Wissenschaftler auf die Menschen hin, die seiner Meinung nach die Schuldigen der Krise sind: Markus Söder sei ein „machtgeiler und populistischer Politiker“, Christian Drosten ein „zertifizierter Fehldiagnostiker“ und die Pharmaindustrie „fast eine kriminelle Vereinigung“. Kreiß bezichtigte die Industrie, schlechte Umsatzzahlen unter dem Deckmantel der Corona-Krise zu vertuschen. Es folgte der Vergleich zum Börsencrash im Jahr 1907, als US-Banken wegen einer inszenierten Panik an den Handelsmärkten zugrunde gegangen seien. Jedoch erwähnte der Wissenschaftler nicht, dass als Konsequenz aus dieser Krise die US-Zentralbank Federal Reserve errichtet wurde, um in solchen Notsituationen eingreifen zu können. Stattdessen erklärte Kreiß, dass die Corona-Krise wieder für Geldinteressen instrumentalisiert würde. Milliardäre wie Jeff Bezos, Bill Gates oder Mark Zuckerberg seien persönliche Beispiele dafür.

Aus Berlin kam der Schriftsteller und Journalist Anselm Lenz nach Ulm und begrüßte seine Zuhörer mit den Worten: „Ich bin gekommen, um meinen Beitrag zur Aufklärung zu leisten.“ Die gegenwärtigen Lockerungen seien nur zum Schein veranlasst, um von den undemokratischen Maßnahmen abzulenken.

Auch wenn Mitorganisator Markus Haintz immer wieder beteuerte, dass die Initiative „Querdenken“ für alle Richtungen offen sei, wurden jedoch Impfskeptiker und Gegner der Kontaktbeschränkungen von den Anwesenden beklatscht. Befürworter der Vorsichtsmaßnahmen waren derweil nicht auf der Bühne zu hören.

2000 Menschen demonstrieren gegen Fremdenhass und Ausgrenzung

Fast zeitgleich versammelten sich unter dem Motto „Black Lives Matter“ etwa 2000 Teilnehmer auf dem Münsterplatz, um gegen Fremdenhass und Ausgrenzung zu protestieren. Hier hatten die Veranstalter ursprünglich nur mit rund 600 Besuchern gerechnet, die Polizei ging jedoch von 2000 Menschen aus. Unter ihnen viele junge. Mit Schildern und Transparenten wie „Rassismus tolerieren ist Rassismus“ oder „Rassismus tötet“ erinnerten die Demonstranten an das Schicksal des von einem Polizisten getöteten Afroamerikaners George Floyd. Zu seinem Gedenken knieten sich Demonstranten unter anderem acht Minuten und 46 Sekunden nieder. So lange hatte ein Polizist George Floyd sein Knie auf den Hals gedrückt. Wenig später war er tot. Die Demonstration ging gegen 17.30 Uhr friedlich zu Ende.

