vor 4 Min.

Der Sound Kubas erklingt im Ulmer Zelt ohne Instrumente

Die A-cappella-Gruppe Vocal Sampling presst sogar Bob Dylan in den Rumba-Rhythmus ihrer Heimat. Mit dem Lebensrhythmus der Deutschen kommen sie hingegen nicht so gut zurecht.

Von Dagmar Hub

Gerade als Vocal Sampling den Police-Song „Every Breath You Take“ anstimmen, raffen Mitarbeiter die blaue Plane am Seiteneingang des Ulmer Zelts hoch: Der Sauerstoff war gefühlt knapp geworden im Zelt, in dem zu den Latino-Rhythmen des kubanischen A-cappella-Ensembles „Vocal Sampling“ schweißtreibende Hitze lastete. Während des ohne Pause durchgespielten Konzerts herrscht ein reges Kommen und Gehen, viele müssen zwischenzeitlich zum Luftschnappen nach draußen, und der Getränkeumsatz ist reichlich. Doch so sehr die Rhythmen von Salsa, Rumba und Son Cubano zum Tanzen verleitet hätten – zu tänzerischer Bewegung ist es im Zelt zu voll und zu warm. Mehr als Mitwippen geht nicht.

Das Sextett „Vocal Sampling“ ist schon lange zusammen: Das Ensemble, heute besetzt von seinem Chef René Banos Pascual und Bass Oscar Porro Jimenez, dazu Reinaldo Sanler Maseda, Pedro Guillermo Bernard Coto, Luis Alberto Alzaga Mora und Ruben Dario Perez Guerra, gründete sich 1989 in Havanna. Einige der Gründungsmitglieder um den Komponisten René Banos Pascual sind noch heute dabei. Neben Tropical- und Latino-Songs singen die sechs kubanischen Musiker auch eigene Arrangements von legendären Titeln anderer Interpreten wie Frank Sinatra („Five Minutes More“) oder Bob Dylan. Wobei „Blowing In The Wind“ als Rumba-Version etwas befremdlich wirkt – aber der Latino-Rhythmus ist bei Vocal Sampling eben Lebenselixier. Da passt die Weltmusik aus „Buena Vista Social Club“ weitaus besser. Die meisten der Songs des Abends kommen vom neuen Album „Asi de Sampling“. „La Salsa es mi vida“ heißt es darin, „Die Salsa ist mein Leben“. Das steckt viele der Zuhörer im Zelt trotz der großen Hitze an, der Jubel ist groß, der den Musikern entgegenschallt.

Man meint ein komplettes Salsa-Orchester zu hören

Die überraschende Besonderheit an „Vocal Sampling“ ist es, dass man – ohne Blick auf die Bühne – meint, ein komplettes Salsa-Orchester zu hören, doch die Instrumentalklänge von Percussion, Blechbläsern und Bass werden von den Stimmen und von den Händen der sechs Sänger komplett selbst erzeugt. Die Illusion ist gut, denn außer ihren Stimmbändern (und Händen) nutzen sie tatsächlich kein Instrument, das Gepäck auf Tournee dürfte übersichtlich sein.

Ein lateinamerikanischer Touch umgibt die sechs Sänger auch abseits der Musik: Schon zu Beginn braucht es eine ganze Weile des Klatschens und Pfeifens des Publikums, bis die Musiker verspätet auf die Bühne kommen, und dass 20 Uhr für sie eigentlich keine Zeit ist, wird in der in englischer und spanischer Sprache geführten Moderation deutlich: Von „this afternoon“ spricht René Banos Pascual, vom Nachmittag. Der Abend fange eigentlich erst später an.

