vor 20 Min.

Der Theaterkreis Biberach-Asch feiert – und sucht eine neue Bühne

Der Verein wird heuer 40 Jahre alt. Es steht bereits fest, welches Stück als nächstes gespielt wird. Doch bald wird der Proberaum in Biberach abgerissen.

Von Angela Häusler

Ein erfolgreiches Jahr haben die Akteure des Theaterkreises Biberach-Asch hinter sich: Die Vorstellungen ihres jüngsten Stücks „Die Falle“ waren erneut ein Renner. Und es gibt noch einen weiteren Grund zu Freude: Heuer feiert der Verein sein 40-jähriges Bestehen.

In welcher Form das geschieht, sei noch nicht festgelegt, berichtete die Vorsitzende Carola Snehotta bei der Jahreshauptversammlung in Biberach. Der Verein will den runden Jahrestag der Gründung des Theaterkreises im Herbst 1979 aber auf jeden Fall begehen, eventuell mit einem kleinen Festakt. Welches Stück die Hobby-Schauspieler in diesem Jahr einstudieren, ist derweil schon klar: Regisseur Stephan Einfalt hat die turbulente Komödie „Hamlet außer Kontrolle“ auserkoren.

Als nächstes wird "Hamlet außer Kontrolle" einstudiert

Die Inszenierung des vergangenen Jahres sei beim Publikum sehr gut angekommen, resümierte Snehotta, obwohl es sich, anders als sonst üblich, um einen Thriller gehandelt hatte. Die Karten für die Vorstellungen in Biberach und Weißenhorn fanden reißenden Absatz, „an nur einem Vormittag waren wir fast ausverkauft“, sagte die Vereinschefin zufrieden und ergänzte: „Das Feedback nach dem Stück war überwältigend gut.“

Weil der jetzige Standort der Probebühne nahe der Biberacher Vogtmühle in absehbarer Zeit abgerissen werden soll, sucht der Verein derzeit nach Alternativen. Für dieses Jahr könne in dem Lagerhaus aber noch geprobt werden, sagte Snehotta. Auch die Kasse des Vereins stimmt: Kassenwart Gerhard Snehotta verbuchte für 2018 einen Gewinn und zählte in dem Jahr mehr als 1000 verkaufte Theaterkarten. Einnahmen bescherte auch der Verkaufsstand auf dem Roggenburger Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr wieder geplant ist.

Die Vorsitzende Carola Snehotta wird im Amt bestätigt

Eine Theaterausfahrt, sagte der Kassenwart, komme dieses Jahr aber nicht zustande, er plane eine Reise für 2020. Fänden sich auch dann nicht genügend Mitfahrer, werde es wohl keine Fahrt mehr geben, „dann ist kein Interesse mehr da“, sagte er.

Bei den Wahlen bestimmten die Mitglieder Carola Snehotta auf weitere zwei Jahre zur Vorsitzenden. Ihr Stellvertreter ist Christoph Maier, nachdem sich Amtsvorgänger Zdenko Smrekar nicht mehr zur Verfügung stellte. Kassenwart bleibt Gerhard Snehotta, Schriftführer Michael Bähnsch. Geehrt wurden Michael Bähnsch für 15 Jahre Vereinstreue, Sabine Leutenmaier für 30 Jahre, Ernst Ederle, Franz Kuchelmeister und Rosmarie Bechtold für jeweils 35 Jahre sowie Josef Leutenmaier für 40 Jahre. Auf 10-jährige aktive Mitgliedschaft bringen es Elisabeth Pfletschinger und Franz Kuchelmeister.