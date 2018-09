vor 51 Min.

Der Traditionsgasthof Krone wird wiederbelebt

Seit über fünf Jahren steht der Gasthof in Oberfahlheim leer. Die Firma Merkle will das Gebäude nun umbauen und sanieren. Frühere Pläne stießen auf Widerstand.

Von Ariane Attrodt

Im Traditionsgasthof Krone in Oberfahlheim soll bald neues Leben einziehen: Die Firma Merkle plant derzeit den Umbau und Sanierung der Gaststätte. In diesem Zuge sollen auch Hotelzimmer und eine Betriebsleiterwohnung in dem Gebäude entstehen. Dem Bauantrag stimmten die Nersinger Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstagabend einstimmig zu.

Das bestehende Gebäude soll barrierefrei umgebaut werden, auch die Außenanlagen bekommen eine Frischkur. Wer das neue Lokal übernehmen wird, das ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht dagegen schon: Die Gaststätte soll bereits im April kommenden Jahres in Betrieb gehen.

Die Räte zeigten sich erfreut darüber, dass sich im mittlerweile über fünf Jahre leer stehenden Gasthaus etwas tut. „Es ist sehr schön, dass es wieder eröffnet“, sagte Fabian Kaimer (SPD). Er äußerte jedoch auch die Befürchtung, ob die 30 geplanten Parkplätze reichen, wenn größere Veranstaltungen stattfinden werden. Ändern könne man daran jedoch nichts, wie Rathauschef Winkler klar machte: „Das ist die Mindestanzahl, die vorgeschrieben ist. Wir haben da keine Möglichkeit, mehr zu verlangen.“

Gasthof Krone: Schon vor fünf Jahren gab es Umbaupläne

Eigentlich halte sich das Bauvorhaben in einem Rahmen, das gar keinen Ratsbeschluss benötigen würde, theoretisch hätte es auch einfach die Verwaltung bearbeiten können, so Bürgermeister Winkler weiter. Allerdings: „Mir war es trotzdem wichtig, weil es in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit doch etwas emotionaler diskutiert wurde.“ Er wolle deshalb Transparenz schaffen, „damit der Bürger weiß, was dort passiert.“

Denn Pläne für eine neue Nutzung des leer stehenden Gebäudes an der Alten Landstraße gab es bereits vor fünf Jahren: Schon damals hatte die Firma Merkle vor, das Wirtshaus zu sanieren und um ein Hotel zu erweitern. Bevor das bekannt wurde, machten allerdings wilde Spekulationen in der Nersinger Gemeinde die Runde: Sogar das Gerücht um ein Bordell ging damals um, tatsächlich im Gespräch war auch ein Asylbewerberheim. Der Umbau hätte damals auch den benachbarten Getränkemarkt betroffen, dieser wäre abgerissen und durch einen Neubau ersetzt worden. Die Arbeiten wären also um einiges größer ausgefallen als beim jetzigen Plan. Deshalb hatte sich vor fünf Jahren auch Widerstand in der Bevölkerung geregt – denn Viele waren dagegen, dass der südliche Teil des Postweges wegen des Vorhabens hätte verlegt werden müssen.

