Der Ulmer Carmine Romano wird in der Corona-Krise zum Profi-Choreografen

Plus Von Mafia-Gewalt bis zum Patriarchat: Der UImer Carmine Romano greift mit "Laboratoria Danza" harte Themen auf. Mit 57 ist er nun Profi-Choreograf.

Von Dagmar Hub

Mitten in der Pandemie-Krise, im Jahr 2020, machte Carmine Romano seine Leidenschaft zum Hauptberuf: War der 57-Jährige bislang im Nebenberuf Choreograf und Tanzlehrer, widmet er sich dieser Aufgabe nun in Vollzeit – und seinem Tanzstudio "Laboratorio Danza", das Romano derzeit mit professionellen Tänzern betreibt. Was bedeutet das für den Ulmer? Wir haben nachgefragt.

Auch wenn er in seinem Leben verschiedene Aspekte von Tanz und Ballett ausprobiert hat: Ausdruckstanz, Tanztheater mit gesellschaftlichen und politischen Aspekten ist für Carmine Romano die Bestimmung, die er im Leben umsetzen will. Und damit kommt er immer wieder auf die Wurzeln seiner Kindheit zurück: Großvater Romano war in Kampanien Tarantella-Tänzer und Tarantella ist ein Ritualtanz, erklärt Carmine Romano. Der wilde süditalienische Tanz war ursprünglich eine Therapie gegen den Biss der Tarantel - man tanzte sich das Gift aus dem Körper.

Carmine Romano und sein "Laboratorio Danza" beleben die Ulmer Tanzszene

Sein Name klingt fast poetisch - und ist doch irreführend: Nein, ein Römer ist Carmine Romano nicht, wie der italienische Familienname suggeriert, sondern seine Familie stammt aus Kampanien, aus dem kleinen Ort Sassano in der Provinz Salerno, und kam in den 60er-Jahren arbeitssuchend nach Deutschland. Der kleine Carmine wuchs größtenteils in Süditalien bei den Großeltern auf. Von dort stammt auch der Vorname - "Carmine" bezieht sich auf die Verehrung der Madonna vom Berg Karmel, die in Süditalien Kult ist. Doch auch vom Katholizismus hat sich Carmine Romano verabschiedet: Er ist praktizierender Buddhist.

Ein langer Weg war es dorthin, wo Carmine Romano heute steht: Nach der Schule kam er nach Deutschland, verschiedene berufliche Tätigkeiten hat er ausgeübt, zuletzt in der Modebranche und in der Ratiopharm-Arena, während er eisern und konsequent immer sein Ziel verfolgte: zu tanzen - und später, mit den Jahren, Choreograf zu werden. Das Wort "unbedingt" kommt in seiner Erzählung immer wieder vor. Dass ihn Umstände vom Ziel abhalten könnten, nein, das wollte er nicht akzeptieren. Verdientes Geld hat er in diese Ausbildung gesteckt, und er hat autobiografisch gelernt. Sieben Jahre lang stand er regelmäßig als Statist in Ballett und Oper am Theater Ulm auf der Bühne, und er unterrichtete Tanztheater und Improvisationstanz im "Dansarts"-Ballettzentrum.

Ulm: Carmine Romano erfüllt sich als Choreograf seinen Kindheitstraum

Jetzt ist er selbstständig, und der Traum kann und soll Realität werden, den Carmine Romano seit Kindertagen träumte. Seine wichtigste innere Wegbegleiterin dabei war und ist die 2009 verstorbene Tänzerin und Choreografin Pina Bausch. Carmine Romano zitiert deren Satz: "Mich interessiert nicht so sehr, wie sich Menschen bewegen, als was sie bewegt." Was ihn am meisten bewegt? "Sozialkritische Themen liegen mir am Herzen", sagt Carmine Romano. Ganz stark treibt ihn die zunehmende Problematik patriarchalischer Gesellschaften um - der Menschen, die aufwachsen unter der harten Hand eines Familienpatriarchen, der sagt "Ich bin der Vater, und ich sage, wo es lang geht."

Carmine Romano setzt dagegen, was Pina Bausch dagegen setzte: "Die Würde des Menschen ist unantastbar", sagt er. "È intoccabile!", verstärkt er in seiner Muttersprache. "Ob alter Mensch oder Kind, ob Frau oder Mann. Jeder hat Würde, und sie ist zu respektieren."

Gerade die Würde von Frauen und die älterer Menschen, aber auch die von Kindern sieht Carmine Romano oft mit Füßen getreten. Sich selbst aus einer solchen Rollengeflecht unterdrückender Gewalt zu befreien, ob als Unterdrückte oder als Unterdrücker, das brauche viel Mut und Lernen - von allen Seiten. Es brauche, eine innere Kraft zu aktivieren, die jeder in sich trägt, sagt Carmine Romano.

Carmine Romano befasst sich im Tanz auch mit der Brutalität der Mafia

Mit dem Schweigen gegenüber der Mafia hat sich der Romano in einer früheren Choreografie beschäftigt, mit Sucht und dem Verhältnis von Mann und Frau zueinander in anderen Tanztheater-Aufführungen. Aktuell ist Gewalt gegen Frauen in "Women against Violence" sein Thema - seine Arbeit basiert auf wahren Erlebnissen von Gewalt, die ihm eine Freundin erzählte. "Dabei ist etwas passiert in mir", erzählt Carmine Romano. "Gewalt ist etwas, was für mich überhaupt nicht geht." Dialog an die Stelle von Gewalt setzen - dazu will er ermutigen. Nicht Gewalt gegen Frauen, sondern Frauen gegen Gewalt.

