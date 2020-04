Der Ulmer Gastronom Niko ist tot

Plus Der 72-Jährige starb nach einer Operation und war eine Institution in der Ulmer Gastronomie.

Trauer in Ulms Gastro-Szene: Der bekannte Gastronom Niko Chidiroglou starb nach einer Operation am Herzen. Wie seine Familie auf Anfrage bestätigte, ist der Eingriff vor drei Wochen erfolgt. Nach einem anfänglich guten Verlauf der Genesung, sei es dann schlagartig abwärts gegangen, wie einer seiner Söhne berichtet. Der mit 72 Jahren gestorbene Grieche hinterlässt seine Frau Tina und vier Kinder.

„Bei Niko“ in der Ulmer Frauenstraße

Seine frühere Heimat Griechenland besuchte er nur als Urlauber, wie der Wirt, den alle nur Niko nannten, einst gegenüber unserer Zeitung sagte, als er vor vier Jahren nach über zwei Jahrzehnten des Restaurant „Bei Niko“ in der Ulmer Frauenstraße aufgab. „In Ulm bin ich zu Haus“, sagte er damals. Hier wird er auch beerdigt, allerdings wergen der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

"Ulmer Stuben" führen seine vier Kinder

Selbstgemachte Spätzle und Schweinebraten liebte er fast genauso wie Gyros. 1975 führte er die „Ulmer Schachtel“ in der Herrenkellergasse, wechselte 1977 den Standort und eröffnete „Bei Niko“ in der Heidenheimer Straße um dann 1985 in die Frauenstraße zu wechseln und auf „Dionysos“ umzusatteln. Nach einem erneuten Wechsel innerhalb der Frauenstraße- wurde er dann mit „Saloniki bei Niko“ gastronomisch sesshaft. Bis zuletzt war er eine Stütze seiner Kinder, die das Hotel-Restaurant „Ulmer Stuben“ betreiben.

