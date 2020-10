vor 18 Min.

Der Ulmer Kohleausstieg

Plus Der Ulmer Fernwärmebetrieb FUG baut seine Kohlevorräte in zwei Jahren ab. Was danach kommt.

Von Stefan Kümmritz

Wer in Ulm noch einen richtig großen, schwarzen Steinkohlehaufen sehen will, der sollte zum Fernwärmebetrieb (FUG) Ecke Einstein-/Magirusstraße fahren. Man darf da nicht ewig Zeit verstreichen lassen, denn der Berg schmilzt und in etwa zwei Jahren ist er weg, endgültig. Denn die FUG, die am Freitag unter anderem im Beisein von Oberbürgermeister Gunter Czisch und seinem Vorgänger Ivo Gönner auf ihrem Gelände 25-jähriges Bestehen feierte, hat für 2022 den Kohleausstieg beschlossen.

FUG baut neues Heizkraftwerk mit Biomasse

Dazu baut sie ein neues Blockheizkraftwerk, das die Energie nur noch aus Biobrennmasse wie Holz – das macht den größten Batzen aus – und etwa zu gleichen Teilen aus Müll und Gas produziert. Das Gas wird also im Prinzip die Kohle ersetzen. Die Politik fordert den Kohleausstieg bis 2038, die FUG realisiert ihn bereits 2022 und ist damit in Deutschland Vorbild für fast alle anderen derartigen Betriebe.

Fernwärmeversorgung gab es in Ulm laut Chronik erstmals im Jahr 1950. Sonst existierte sie damals nur in den Industriestädten des Ruhrgebiets und Großstädten wie Hamburg oder Dresden. 1995 wurde die FUG gegründet, wobei die Energieversorgung Baden-Württemberg (EnBW) und die Stadtwerke Ulm (SWU) jeweils mit 50 Prozent am Unternehmen beteiligt sind. 2004 wurde das erste Bio-Heizkraftwerk in Betrieb genommen, 2013 das zweite. Ein Jahr zuvor (2012) wurden schon zwei Kohlekessel stillgelegt. „Früher mussten wir Gas anbieten wie Sauerbier“, erinnert sich FUG-Senior-Manager Karl Zepf. „Da war nur Kohle gefragt. Und bald wird diese von unserem Gelände verbannt sein. Wir kaufen schon keine Kohle mehr, brauchen nur noch Restbestände auf. Gas ist angesagt.“ Damit dokumentiert die FUG sehr früh und nachhaltig, dass sie den CO2-Ausstoß weiter senkt und die Treibhausgasemissionen (THG) der Fernwärmeerzeugung gegenüber 1990 um insgesamt 80 Prozent reduziert. „Damit“, so erläutert Karl Zepf, „werden die von der EU und der Bundesregierung gesteckten Ziele – Reduzierung der THG-Emissionen um 80 Prozent bis 2050 – von der FUG kurzfristig umgesetzt.“ Deshalb sei das 35-Millionen-Projekt, also der Neubau des Blockheizkraftwerks, umweltpolitisch für Ulm von größter Bedeutung. Dies habe auch Gunter Czisch in seiner Rede betont. Zepf selbst sagt: „Wir sind ein Leuchtturm für andere Städte.“ Wobei das neue Blockheizkraftwerk bereits stehen könnte, „aber wir haben vom Regierungspräsidium Tübingen ewig keine Genehmigung bekommen“, so Zepf. „Das bedeutet für uns ein Jahr Verzögerung.“

Neues FUG-Heizkraftwerk soll nächstes Jahr fertig sein

Überrascht hat die voraussichtliche Bauzeit des neuen Heizwerks. In einem Jahr soll es stehen und betriebsbereit sein. In einer Übergangsphase würden dann die letzten Kohlevorräte verbraucht, wie der Senior-Manager anführt. „Momentan lagern bei uns noch etwa 4000 bis 5000 Tonnen. 2022 heißt es dann bei uns: Kohle ade!“ Seit 15 Jahren werde auch vom Dampfnetz aufs Heißwassernetz umgestellt, berichtet Zepf, denn das sei „effektiver“. Dann verrät er, dass die FUG große Wärmespeicher bauen werde, sobald das neue Heizkraftwerk realisiert ist. „Da können wir dann überflüssigen Strom aus Fotovoltaik-Anlagen einspeichern und je nachdem abgeben.“

Über all die Freude übers künftige Werk wurde am Freitag aber nicht vergessen, was die FUG in den vergangenen 25 Jahren geleistet hat. Die 200 Mitarbeiter haben dafür gesorgt, dass mittels eines über 150 Kilometer langen Leitungsnetzes 3100 Häuser versorgt wurden, wobei diese meist aus vielen Wohneinheiten bestehen. Das Jubiläum wurde zünftig mit zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft gefeiert. Die FUG-Band konnte wegen Corona zwar nur in kleiner Besetzung aufspielen, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat.

