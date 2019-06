vor 36 Min.

Der Umwelt zuliebe

Die Schüler haben unter anderem eine Blumenwiese in Kleeblattform gestaltet. Hier sind sie noch am Anfang ihrer Arbeit.

Die Neu-Ulmer Emil-Schmid-Schule hat jetzt eine Nutzfläche für Bienen, Insektenhotels und zwei besondere Mülltonnen

Im Zuge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ entstand an der Emil-Schmid-Schule die Idee, einen Teil des Schulgeländes zu einer Nutzfläche für Bienen und andere Insekten umzugestalten. Während die neunten Klassen Insektenhotels in Modulbauweise anfertigten, plante und gestaltete die 7a eine Blumenwiese in Kleeblattform. Vor den Osterferien wurden verschiedene Saatmischungen ausgestreut, die für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten geeignet sind.

Mittlerweile blühen die ersten Blumen und das Insektenhotel ist laut Schule ebenfalls gut frequentiert. Das Projekt verschönere nicht nur das Schulgelände, sondern liefere auch zusammen mit dem als Naturbiotop angelegten Schulteich die perfekte Plattform für die Schulklassen, einige Unterrichtsthemen direkt vor der Haustür zu erleben.

Das zweite Projekt wurde durch einen Besuch der siebten Klassen beim Naturkundlichen Bildungszentrum Ulm im Rahmen einer Ausstellung und einer Filmvorführung zum Thema „Plastik im Meer“ angestoßen. Nach diesem Besuch kam bei den Schülern im Zuge der Diskussion über herumliegende Plastikflaschen die Idee auf, eine Pfandflaschenstation aufzustellen, sodass Schüler ihre Pfandflaschen ohne großen Aufwand einwerfen könnten. Im März wurden zwei Tonnen – eine davon gespendet von der Firma Knittel – präpariert und von den Schülern mit Bildern und Slogans beklebt. Mit dem Erlös wird eine lokale Hilfsorganisation für bedürftige Kinder unterstützt. (az)

