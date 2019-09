vor 42 Min.

Der VfR Unterfahlheim feiert sein Jubiläum mit einem "Ski-Dorffest"

Die Skiabteilung des VfR Unterfahlheim wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Das soll gebührend gefeiert werden.

Von Ariane Attrodt

Ein Dorffest hat es im Nersinger Ortsteil Unterfahlheim das letzte Mal 2014 gegeben, denn für die Veranstaltung, die der Vereinsring jährlich organisierte, fehlten irgendwann genügend Helfer. Grund genug, für die Skiabteilung des VfR Unterfahlheim zum diesjährigen 40-jährigen Bestehen ein eigenes Fest auf die Beine zu stellen. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen für das „Ski-Dorffest“, das am morgigen Samstag, 7. September, stattfindet.

Der VfR Unterfahlheim plant seit Monaten das große Dorffest

Zur Planung hat die Skiabteilung einen Festausschuss gebildet, der sich Ende Januar zusammengesetzt und konkret überlegt hat, wie man das Jubiläum feiern kann, erzählt Andre Lachmann, der zum Ausschuss gehört. „Es war immer die Frage wie groß wir das machen.“ Zum 25-jährigen Jubiläum gab es ein dreitagelanges Fest in Unterfahlheim, in diesem Jahr wird es nur einen Tag lang stattfinden – wie ein Dorffest eben. „Das klappt auch mit den Helfern besser“, sagt Lachmann. Einen Termin zu finden war gar nicht so einfach, schließlich wollten die Organisatoren anderen Dorffesten oder großen Veranstaltungen wie dem Schwörmontag mit dem beliebten Nabada aus dem Weg gehen, auch mitten in den Ferien sollte das Fest nicht stattfinden.

Die Fahlheimer Festmusikanten und die Käsekrainer spielen auf

Um 12 Uhr wird Landrat Thorsten Freudenberger das Dorffest mit dem Fassanstich offiziell eröffnen. Musikalisch umrahmt wird der Tag von den Fahlheimer Festmusikanten sowie den Käsekrainern aus Langenau. Am Abend soll es eine Original Aprés Skibar geben. Ein besonderer Höhepunkt beim Fest: die Ehrung langjähriger Mitglieder sowie Gründer des Vereins. Eines für sogar für 70-jährige Zugehörigkeit ausgezeichnet.

Die Skiabteilung des VfR Unterfahlheim hat derzeit 250 Mitglieder

Insgesamt hat die Skiabteilung derzeit 250 Mitglieder, im Hauptverein VfR Unterfahlheim sind es 600. Der Vorstand in der Skiabteilung habe sich in den vergangenen Jahren sehr verjüngt, berichtet Lachmann. Die Skikurse kommen nach wie vor gut an. Nur bei den Ausflügen hat die Abteilung Abstriche machen müssen, wie Lachmann erzählt: „Früher haben wir viele Ausfahrten gemacht, aber an die Preise der großen Anbieter kommen wir nicht ran.“ Vergangenes Jahr gab es deshalb eine Kooperation mit dem Veranstalter Schneebeben. „Bei uns in Unterfahlheim wurde eine eigene Bushaltestelle eingerichtet.“ 25 Vereinsmitglieder sind damals mitgefahren. „So waren wir eine richtige Gemeinschaft und hatten Vereinsflair im Bus – aber auch die günstigen Preise“, erzählt Lachmann. Nach wie vor äußerst beliebt ist aber die vereinseigene Partyfahrt nach Ischgl. Gemeinsam mit den Skiabteilungen der Vereine aus Straß und Nersingen veranstalten die Unterfahlheimer zudem im Oktober jährlich einen Skibasar sowie die Party „Schneeschmelze“ im Frühjahr.

Auch die vielen freiwilligen Helfer – insgesamt 75 werden es am Samstag in mehreren Schichten sein – gehen nicht leer aus: An sie werden als Dank für ihre Unterstützung T-Shirts mit dem Logo der Skiabteilung verteilt. Auch die Kleinsten helfen mit: „Die Kinder sammeln das Geschirr ein“, sagt Lachmann. Geboten ist für die jungen Besucher auch einiges: Es gibt eine Hüpfburg und ein Kinderprogramm mit Übungsleitern aus der Gymnastik-Abteilung des VfR. Außerdem hat sich die Ski-Abteilung eine Kistenrollbahn vom Kreisjugendring organisiert. Ortsansässige Firmen haben die Abteilung und mit Spendengeldern unterstützt und somit das Fest überhaupt auch ermöglicht.

Die Tradition des Dorffestes soll in Unterfahlheim wieder aufleben

Der Wunsch der Ski-Abteilung: Dass die Tradition eines Dorffestes in Unterfahlheim wieder auflebt und auch in den kommenden Jahren wieder eine solche Veranstaltung stattfindet. „Da wird Unterfahlheim vielleicht wieder hungrig auf ein Dorffest“, sagt Lachmann.

