19.12.2018

Der Weihnachtsmann kommt mit der Harley

Charles „Ctof“ Heilman und seine Freunde sind nach Wiblingen gefahren, um am Tannenhof Menschen mit Behinderung zu beschenken.

Motorradfahrer beschenken 140 Menschen mit Behinderung im Tannenhof

Weihnachten fällt im Behindertenheim am Wiblinger Tannenhof grundsätzlich auf einen Samstag. Es findet immer dann statt, wenn sich Charles „Ctof“ Heilman und seine Freunde vor dem Neu-Ulmer Café d´Art auf ihre Motorräder schwingen und im Tross nach Wiblingen hinausfahren – in diesem Jahr zum 29. Mal und mit 140 Geschenken im Begleitfahrzeug.

Viele der erwachsenen, oft mehrfach behinderten Menschen, die im Tannenhof und den Außenwohngruppen leben, haben inzwischen keine Verwandten mehr. Umso größer ist die Freude, wenn am vorletzten Samstag vor Weihnachten der gebürtige Amerikaner Charles Heilman als Santa Claus auf seiner Harley Davidson den Motorradtross des aus den USA importierten Toy Run anführt, zu dem ebenfalls schon seit vielen Jahren Gabi Weiß als Engel gehört. Es sind bescheidene Wünsche, die von den Pflegekräften im Tannenhof vorab abgefragt und zusammengetragen wurden: eine Kuscheldecke, Handschuhe, Hosenträger, aber auch ein Parfüm, Körperlotion, Spielzeug oder Musik-CDs.

Einige der Tannenhof-Bewohner harren stundenlang erwartungsvoll im Hof aus, bis sie die schweren Maschinen herandröhnen hören. Wenn Weihnachtsmann und Engel mit ihren Begleitern dann durch die verschiedenen Abteilungen ziehen und ihre Gaben verteilen, sind häufig die Geschenke weniger wichtig als die persönlichen Worte und Umarmungen, die Santa Claus und Engel an die Bewohner verteilen. Das geht mitunter auch den Pflegekräften ans Herz. „So glücklich und aufrecht habe ich sie seit Jahren nicht gesehen“, freut sich eine Tannenhof-Mitarbeiterin mit glänzenden Augen über eine ältere Frau mit Rollator, die den Weihnachtsmann strahlend an sich drückt. (say)

