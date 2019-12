vor 46 Min.

Der Weihnachtszauber ist zerbrechlich

Die Erwartungshaltung an Weihnachten ist groß: Die aus der Kindheit gewohnten Rituale werden kaum verändert. An drei Tagen mit der Verwandtschaft auf engstem Raum zu feiern und schlemmen birgt auch Konfliktpotenzial.

Nicht nur Pfarrer merken, dass sich die Menschen in der Adventszeit irgendwie verändern. Von Sehnsüchten, Stress und erhöhter Brandgefahr

Von Dagmar Hub

Vieles hat sich verändert: War die Adventszeit früher eine strenge Fastenzeit, werden heute Plätzchen und weihnachtliche Süßigkeiten schon lange vor dem Fest verzehrt; war der Advent eine dunkle, stille Zeit der Vorbereitung, so sind die Tage vor dem Fest heute eine stressige Zeit. Aber ist das alles? Verändert Weihnachten etwas - und wenn, was verändert es? Wir haben uns umgesehen.

In der Neu-Ulmer Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen stellt Leiterin Elisabeth Kohn seit Jahren eine deutliche Zunahme der Anfragen in der Zeit vor Weihnachten fest. Das hänge vor allem damit zusammen, erklärt die Diplom-Psychologin, dass die Trennung eines Paares in vor Weihnachten als dramatischer wahrgenommen wird als beispielsweise im Sommer. Die familiäre Erwartungshaltung an Weihnachten sei sehr groß, und Paare in Trennungssituationen stellen sich Fragen beispielsweise darüber, wie und ob sie das Weihnachtsfest für die Kinder gemeinsam gestalten können – und ob ein Besuch bei den Großeltern mit dem Ex-Partner diesen zumutbar ist oder nicht.

Einen zweiten Grund für die Zunahme der Anfragen sieht Elisabeth Kohn darin, dass Menschen oft während des Jahres spüren, dass sie gern eine psychologische Beratung annehmen würden, die Terminvereinbarung aber aufschieben. „Dann kommt das Jahresende, und es wird dunkler. Dadurch steigen die Ängste, und die Menschen bitten um einen Termin in der Beratungsstelle.“

Vorübergehend lasse die gemeinsame Erwartung und die Vorfreude auf Weihnachten die Menschen einen anderen Umgang miteinander finden, stellt der Vöhringer Pfarrer Jochen Teuffel fest. Weihnachten ändere die Einstellungen von Menschen, weil es um ein Geburtsgeschehen geht, das der Mensch eben nicht selbst herstellen könne.

Eine Zunahme von Kircheneintritten oder -austritten in der Weihnachtszeit könne er aber nicht feststellen, sagt Teuffel.

Von Sehnsüchten der Menschen spricht auch der Neu-Ulmer Pfarrer Johannes Knöller: Es gebe in den Menschen – gerade in denen, für die nur Weihnachten Anlass ist, in die Kirche zu gehen – ein ganz starkes Bedürfnis nach einem „So muss es sein“ als stabilisierendem Faktor. „An Weihnachten dürfte ich keine zwei neuen Lieder singen lassen“, sagt er. „Die Erwartungshaltung der Menschen ist die, dass alles so sein muss wie sie es gelernt haben.“ In die Gottesdienste kommen an Heiligabend viele jüngere Besucher und die ältere Generation. „Die mittlere Generation ist wahrscheinlich am schwächsten vertreten.“ Weihnachten sei „sehr zerbrechlich“, sagt Knöller, „und für die Menschen nach wie vor sehr, sehr wichtig.“ Johann Gröger ist Rektor der Grundschule in Pfuhl. „Oh ja“, sagt er – die Weihnachtszeit verändert die Schüler schon. „Manche sind emotionaler, und manche haben einen deutlich größeren Bewegungsdrang als sonst.“

Mit der Länge der Adventszeit steige die Anspannung des Wartens und die Vorfreude auf die Geschenke, die für die Kinder im Mittelpunkt stehen. „Aber um die Kinder auch in die Stille zu bekommen, haben wir in der Adventszeit viele Aktionen gemacht, montags zum Beispiel mit einem Adventskreis. Und wir haben für die Malteser-Hilfsaktion 150 Päckchen gepackt. Die Kinder lernen so, dass nicht nur Geschenke bekommen schön ist, sondern auch zu schenken.“

Trends wirken sich auch auf Hilfseinsätze und die Abfallentsorgung aus: Dadurch, dass es kaum noch Christbäume mit echten Kerzen gibt, komme es zu wesentlich weniger Einsätzen wegen in Brand geratener trockener Christbäume, sagt Andreas Hoffzimmer, Leiter der Neu-Ulmer Feuerwehr. Allerdings könne auch ein trockener Adventskranz, wenn er nicht auf einer metallenen Platte steht, schnell einen Brand verursachen, wenn brennende Kerzen allein gelassen oder vergessen werden. Hoffzimmer stellt aber eine Zunahme Einsätzen zu unterschiedlichen Unfällen fest, die aus Nachlässigkeit entstehen. Der Grund liege auf der Hand: „Die Leute sind gestresst und hektisch und passen weniger auf.“

Und Horst Krämer, stellvertretender Leiter der Abfallentsorgung bei der Ulmer EBU, bittet darum, möglichst kein Folien-Geschenkpapier zu verwenden, denn das vermehrt den Hausmüll, der nicht wiederverwertet wird. Während normales Geschenkpapier als Altpapier gesammelt wird. „Um auch hier zu reduzieren, kann man Geschenkpapier ja auch wiederverwenden“, sagt Krämer – und hat einen kuriosen Tipp: Richtig verknüllt und wieder grob geglättet sehe altes Geschenkpapier „richtig cool“ aus und vermeide Müll.

Themen folgen