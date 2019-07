00:32 Uhr

Der Weißenhorner Kult-Biergarten startet

Die Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) betreibt heuer wieder ihren Sommerbiergarten auf dem ESC-Gelände beim Freibad in Weißenhorn. Dieser findet von Montag, 15. Juli, bis Freitag, 26. Juli, statt, Ausnahmen sind Samstage und Sonntage. Dort können Gäste gemütlich ihr Bier trinken und Brotzeit nach Münchner Art genießen. Es gibt neben Bier auch „Damen-Getränke“ wie Aperol Spritz.

Geöffnet ist der Biergarten auf dem ESC-Gelände beim Freibad jeweils von 18 bis 23 Uhr; der Ausschank endet um 22.30 Uhr. An den beiden Freitagen bieten die Fasnachtsvereinsmitglieder heuer wieder frische geräucherte Forellen an. Diese können auch vorbestellt und mitgenommen werden, beispielsweise, wenn das Wetter schlecht ist. Denn in diesem Fall öffnet der Biergarten nicht.

An den Montagen spielen verschiedene Kapellen im Biergarten auf. Am 15. Juli unterhält die Stadtkapelle Weißenhorn die Gäste, am 22. Juli spielt die Pressband Attenhofen.

Bekannt ist die Gastronomie der IWF vor allem für die Tellersulzen. Heuer verlost die Neu-Ulmer Zeitung fünf Sulzen.

Wie man diese gewinnen kann? Einfach die folgenden Fragen richtig beantworten:

1. Warum ist der Biergarten der IWF so beliebt?

a. wegen schwäbischer Brotzeitspezialitäten

b. wegen Pizza aus dem Holzofen

c. wegen Original Döner Kebab

2. Welche Abteilungen gibt es in der IWF?

a. Theatergruppe

b. Narrenzunft Dr’ Eschagore

c. Skiabteilung

3. In welchem Jahr wurde die IWF gegründet?

a. 1976

b. 1982

c. 1991

Sie wissen die richtigen Antworten zu den Fragen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@nuz.de mit dem Stichwort „Sommerbiergarten“. Bitte geben Sie in der E-Mail unbedingt Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer an. Der Einsendeschluss ist Donnerstag, 11. Juli, um 9 Uhr.

Aus allen Einsendungen werden die fünf Gewinner ermittelt und per E-Mail informiert. Die Gewinner können ihren Sulzen-Bon dann direkt an der Kasse des IWF-Sommerbiergartens am ESC-Heim abholen. Viel Glück! (az)

