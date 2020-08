00:33 Uhr

Der Weltladen in Senden öffnet wieder

Nach einigen Monaten können Kunden wieder fair gehandelte Ware kaufen – und zusätzlich helfen

Der Weltladen in Senden öffnet am heutigen Dienstag, 1. September, wieder seine Türen. Zuvor war das Geschäft wegen der Corona-Pandemie einige Monate geschlossen geblieben.

Nicola Schreier vom Weltladen teilt mit, dass der von der KAB geführte Weltladen sich an die vom Bistum Augsburg vorgegebenen Abstands- und Hygienekonzepte halten musste, was zur Stilllegung des Weltladens führte.

Nun aber starte der Weltladen neu durch und beteilige sich gleich an der Aktion #fairwertsteuer. Diese zielt darauf ab, die Mehrwertsteuer-Absenkung an Fair-Handels-Produzenten im Globalen Süden weiterzugeben. Die Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika sind laut Weltladen-Dachverband besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Viele könnten wegen der Ausgangssperren nicht arbeiten, sie erhielten kein Material, fertig produzierte Ware könne teilweise nicht verschifft werden und der Verkauf im Inland sei zum Erliegen gekommen. Gleichzeitig gebe es keine oder nur zu geringe staatliche Unterstützung.

„Für den Weltladen Senden war sofort klar, dass auch er sich an der Aktion #fairwertsteuer beteiligen wird“, teilt Schreier mit.

Die Mehrwertsteuer-Absenkung macht nach Angaben des Weltladen-Dachverbands bei Einkäufen in Weltläden in der Regel nur kleine Cent-Beträge aus. In der Summe könne im Laufe eines halben Jahres jedoch ein nennenswerter Betrag generiert werden, der für Handelspartner im Süden einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung ihrer Organisationen leisten kann.

Abgesehen von der Aktion gibt es ab 15. September wieder fair gehandelte Bananen zu kaufen. (az)

